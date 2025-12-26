《老友記》Monica男友癌症離世　與病魔抗爭3年　好友：來世再見

曾在經典美劇《老友記》中飾演莫妮卡男友羅傑醫生的美國演員帕特菲恩（Pat Finn），於12月22日晚間因膀胱癌病逝，享壽60歲。



菲恩的發言人向媒體證實了這一消息，並透露他自2022年起便與癌症抗爭，病情曾一度緩解，但最終不敵病魔離世。

帕特菲恩Pat Finn（IMDb）

綜合外媒報導，根據發言人發布的聲明，菲恩在癌症復發且轉移後，病情急速惡化。聲明中提到「他是一位名副其實的勇士。」消息傳出後，影視圈及喜劇界紛紛表達哀悼之情，喜劇演員傑夫戴伊在社交媒體X上感性表示：「菲恩是我認識最棒的人之一，我們會在來世再見。」

帕特菲恩出生於伊利諾伊州埃文斯頓，早年加入第二城市喜劇劇團，展開演藝生涯。他曾在《風雲女郎（Murphy Brown）》與迪士尼影集《失驚無神火星人（My Favorite Martian）》中擔任常駐角色，並於2011年至2018年間出演美劇《左右不逢源（The Middle）》23集，飾演比爾諾伍德（Bill Norwood），成為影迷熟悉的面孔。

此外，菲恩也參與了多部經典影集的演出，包括《宋飛正傳（Seinfeld）》中的喬梅奧（Joe Mayo），以及客串《醫神（House）》與《患難姊妹花（2 Broke Girls）》等作品。他的影視足跡遍布喜劇影集與電影，曾出演《豬頭，我的車咧？（Dude, Where's My Car?）》、《給我一口嫁（The Bachelor）》及《複雜關係（It's Complicated）》等多部作品。

