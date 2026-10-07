66歲鄧梓峰打高爾夫曬天倫之樂　愛女鄧瓊芝名校畢業擁42吋長腿

現年66歲的TVB節目主持鄧梓峰日前於個人社交平台發布照片，記錄帶同子女前往高爾夫球場打球的過程。鄧梓峰更於帖文中提及，28歲長女鄧瓊芝（Natalie）於球場上揮桿發揮水準擊出難度極高、比標準桿低兩桿之「Eagle」（老鷹球）成績，隨後拉著球洞旗桿拍照記錄。



鄧瓊芝（Natalie）擁有42吋長腿、Fit爆身形兼標緻臉孔。（IG@natdunn_photography）

鄧梓峰長女擁名模身材 九頭身完美比例兼任國際攝影師

鄧瓊芝（Natalie）擁有「九頭身」完美名模比例，更曾被指撞樣陳慧琳，當天鄧瓊芝身穿運動短裙登場，展露42吋腿部線條。本身擔任專業攝影師的鄧瓊芝，還為父親鄧梓峰拍攝揮桿照片，父女情誼十分溫馨。

鄧瓊芝堅持要在旗桿前打卡。（IG@patrick_dunn_official_）

鄧瓊芝還為父親鄧梓峰精心拍攝揮桿照片。（IG@patrick_dunn_official_）

鄧瓊芝除了遺傳到父親鄧梓峰的修長身材基因外，在文藝界亦早已憑藉自身實力打響名堂。早年間她於美國波士頓大學（Boston University）學成後，並未依賴富裕的家庭背景坐享其成，而是前往紐約深造鏡頭美學，全心投身時尚與商業攝影領域。多年來，鄧瓊芝曾多次為國際頂級時尚雜誌如《Vogue》、《Tatler》操刀拍攝時尚封面及特輯，更為林嘉欣、麥浚龍、 Amanda S. 及關智斌等知名藝人掌鏡宣傳照，作品屢獲業內肯定。近年她進一步將創作觸角延伸至電子音樂界，以客席DJ身份受邀至上海、杜拜、埃及及峇里島等世界各地音樂節巡迴演出，更曾與朋友組成樂隊「The Unbroken」並擔任鍵盤手，展現出極具個人魅力的斜槓才女風範。

鄧瓊芝擁有勻稱的模特兒身材，更是專業DJ與攝影師，曾在全球多國進行DJ表演。（資料圖片）

鄧瓊芝還曾舉行過攝影展，身為爸爸的鄧梓峰當然有到場支持！（IG@patrick_dunn_official）

傳家族坐擁20億身家 鄧梓峰幽默闢謠：入晒八達通

出身名門的鄧梓峰，外界盛傳其家族資產高達20億港元，但他曾公開澄清傳聞誇張，並幽默稱「已將20億入晒八達通」。鄧梓峰於電視台工作多年，始終保持敬業樂業的專業態度。除了主持工作外，鄧梓峰還考獲了小型飛機駕駛執照、筆跡分析專家證書以及專業會計師資格，同時掌握廣東話、英語、普通話、德語及法語五種語言。

網傳鄧梓峰身家超過20億，是圈中的隱形富豪！（資料圖片）

鄧梓峰與妻子育有兩子兩女，四名子女均於美國波士頓大學取得學位。除了長女鄧瓊芝外，其雙胞胎兒子鄧柏暉與鄧松暉分別主修電腦遊戲設計學系以及金融學系，於相關領域發展；小女兒鄧淑芝日常生活傾向低調，鮮少於網絡公開個人動態。

鄧梓峰出名十項全能。（IG@patrick_dunn_official）