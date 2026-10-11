陳志雲爆迷雲黨男星倒戈「余黨」變世界仔　崔建邦：過去嘢唔講

資深傳媒人陳志雲早前接受訪問，重提當年捲入涉貪案及纏訟七年的心路歷程。他在訪問中特別感謝好友王喜雪中送炭，但同時爆料指當年獲他力捧、被外界歸類為「迷雲黨」的一名男星，在他離職後迅速變身「世界仔」與他劃清界線，並轉投余詠珊麾下以保形象，坦言深刻體會到「一朝天子一朝臣」的現實。言論一出引發網民熱議，不少網民根據線索將矛頭直指昔日主持愛將崔建邦（Amigo）。

網民列四大嫌疑人 崔建邦成最大猜測對象

回顧過往報道，當年被封為「迷雲黨」的男星主要有四人：王喜、鄧健泓、崔建邦及寧進。由於陳志雲於2010年被捕停職、2011年底正式離任無綫，余詠珊隨後於2012年重返TVB執掌綜藝科，王喜在官司期間全程陪伴；鄧健泓移民加拿大後仍幫忙陳志雲處理剪輯工作；而已淡出幕前的寧進先前亦有與陳志雲聚會，三人關係依然密切。相反，崔建邦在陳志雲離任後，獲當時高層余詠珊重用，頻頻擔任《十大勁歌金曲頒獎典禮》、《香港小姐競選》及《星夢傳奇》等大型節目司儀，工作極為頻密，因而被網民推斷最符合陳志雲口中「轉投余黨」的特徵。

志雲感激王喜當年雪中送炭。（資料圖片）

今日（10月7日）崔建邦出席新城廣播節目宣傳活動，被問到近期與陳志雲有無聯絡時，崔建邦接受《香港01》訪問時大方表示：「志雲先生啊？有聯絡啊。」

對於陳志雲爆料指有「迷雲黨」成員轉投「余黨」變世界仔，網民猜測是指他時，崔建邦對此回應：「對於一啲冇……即係冇指名道姓嘅嘢呢，我唔會回應，因為佢都冇講，我點解要回應呢？即係我同佢有聯絡嘅。」

問到當年陳志雲遭遇官司時，他是否真的依靠余詠珊作為靠山？崔建邦則希望事情告一段落：「過去嘅嘢唔講喇，過咗去咁耐，無謂再提返以前啲嘢嚟講喇，好無呀。（網上有人討論？）我唔會網上人講咩我都去……即係唔通佢哋講我又要回應咁樣咩？今日嚟到新城電台好開心做節目，我諗講返呢方面嘅事情啦。」

崔建邦未有就事件澄清。（葉志明攝）

崔建邦未有就事件澄清。（葉志明攝）