KT唐嘉麟孖范振鋒做DJ　爆15年前新城見工慘食檸檬：點知依家先請

范振鋒（阿范）與唐嘉麟（KT）及崔建邦今日(7/10)一同現身黃埔新城廣播，為全新節目《大風吹》進行宣傳造勢活動。談及與KT合作的感受，范振鋒接受《香港01》訪問時大讚對方成熟了不少：「佢好啊，佢幾靚啊，啲紋身幾靚！佢表現好好，佢個名都夠啦，月餅咁出名！」



KT接著說：「我覺得係三代唔同嘅artist咁樣，三代同堂，同你同一堂呀嘛！我呢就真係新做DJ，我未做過，未踏入過電台，除咗做嘉賓之外。反而阿范（范振鋒）做咗好耐啦，阿Bob（林盛斌）又做咗好耐啦，佢哋反而帶動到氣氛。」

崔建邦、范振鋒和唐嘉麟(KT)今日現身黃埔新城廣播為《大風吹》節目宣傳造勢。（葉志明攝）

范振鋒更回憶起兩人認識的過往，指當年透過林盛斌（Bob）認識KT，目睹了KT多年來的變化：「識KT好耐㗎啦，嗰時《兄弟幫》我哋已經認識。就算《兄弟幫》之前都知道有呢個人，因為嗰時阿Bob成日提及佢，話佢住喺我哋附近呢度啦，跟住成日指畀我睇：『呢架車咪嗰個KT囉』，跟住其實都未識佢，但聽過KT呢個名，對佢有印象。終於喺以前《兄弟幫》做嗰時就見到。佢依家唔同晒啦，你睇佢穿咗環又多紋身，紋身都貴㗎其實，又忍得痛啦！所以覺得佢依家成熟咗好多嘢，起碼忍得到痛，紋身我都唔敢做。所以覺得佢成熟進步咗好多，同以前做《兄弟幫》時都唔係差兩個人，係差六七個人！」

被問到KT一身紋身兼穿環是否代表性格桀驁不馴，范振鋒笑言：「我覺得佢好有自己個想法，你要干預佢、左右佢呢，係冇乜可能。呢啲好自發性嘅嘢，你逼唔到㗎嘛！所以如果要同佢講點樣做點樣做呢，你都要有一個好善意同埋有選擇嘅方法同佢講，可能佢就聽吓你、接受吓。如果你逼佢呢，我覺得係冇啦。」

KT透露當年面試新城失敗往事。（葉志明攝）

KT笑言自己無意反抗 透露當年面試新城失敗往事

對此，KT則幽默回應自己其實相當隨和：「都冇試過咁樣，我哋三個嘅自發性都會咁樣搭某啲位。講咩topic或者我哋講講吓嘅時候，有啲爛Gag邊個就做下靶，其實好自然，因為一定要節目氣氛㗎嘛。所以其實我哋三個都有化學作用。」

二人相識十多年，KT透露早在入行前就曾申請過新城廣播的工作，更差點成為新人：「我入行係正正式式簽管理公司，應該係15年前。好耐之前我未入行，阿Bob爺就話：『冇嘢做？冇嘢做去新城見下Sales啦！』跟住我都話好啦，你話事啦，咁就嚟面試，但最後都係失敗嘅！因為可能我嗰陣又戴帽，嗰陣又好似要Skinhead添！同埋最後就冇請到我，點知依家先嚟請，啱啱聽完都笑死！」

范振鋒回憶起兩人認識的過往，指當年透過林盛斌（Bob）認識KT，目睹了KT多年來的變化。（葉志明攝）

范振鋒回憶起兩人認識的過往，指當年透過林盛斌（Bob）認識KT，目睹了KT多年來的變化。（葉志明攝）