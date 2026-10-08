蔡思貝用名牌手袋遭網民圍剿　回應拜金爭議看淡娛樂圈是非

藝人蔡思貝早前（今年4月）隨國際培幼會深入尼泊爾進行為期一星期的慈善探訪，親身走訪當地貧困社區與學校。這趟旅程不僅讓她為當地的無證家庭爭取到實質援助，更讓她重新領悟「純粹快樂」的真諦。面對娛樂圈的網絡標籤與名牌手袋爭議，蔡思貝在接受《星島頭條》訪問時直言多餘的是非純屬不必要的干擾，選擇以淡然態度回應，並承諾持續每月捐款支援尼泊爾困境家庭，展現通透成熟的心態。

蔡思貝談及網絡標籤與名牌手袋爭議。（陳釗 攝）

蔡思貝親身走訪尼泊爾貧民窟社區與學校。 （國際培幼會圖片）

蔡思貝尼泊爾深入貧困社區探訪

在尼泊爾期間，蔡思貝走訪了多個困境家庭與設施簡陋的學校，對當地惡劣的衛生環境與早婚現象感到無比心酸，特別是女童因缺乏私隱及衛生設備而面臨的健康風險。探訪過程中，最讓她難忘的是一個連自來水都沒有、全家擠在一張床上的無證四口之家。所幸在團隊共同努力下，成功協助該家庭申領了身份證明文件，為他們改善生活帶來關鍵轉機。

蔡思貝尼泊爾深入貧困社區探訪。（陳釗 攝）

蔡思貝淡然回應名牌手袋爭議

看到當地居民即便身處逆境仍能維持燦爛笑容，甚至為宣導「童婚禍害」而純粹地跳舞演繹小劇場，蔡思貝深受觸動，開始在生活中實踐「簡單即快樂」的哲學。談及過往面對的網絡標籤與娛樂圈是非，她直言多餘的閒言閒語屬於「unnecessary（不必要）」的干擾，不應浪費精力與時間去理會，並視這些考驗為人生修行的課題。

蔡思貝早前被網民翻出昔日拿著兩款Hermès手袋的舊照，質疑她「入行後從未買過名牌手袋」的說法。她過去曾解釋自己首個價值兩萬多元的Chanel經典手袋實為閨密楊秀惠贈送，私下偏愛小資平民品牌，然而外界仍偶有「突然富貴」的質疑之聲。蔡思貝選擇以淡然態度劃清界線，表明不願被無謂話題轉移焦點，轉而關注尼泊爾當地的泥石流災情。她透露，獲悉早前協助的無證家庭在災情中平安無恙後感到十分放心，並承諾未來會繼續透過每月定期捐款，持續為當地有需要的人士提供支援。