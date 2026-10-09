向太爆梁家輝年輕時康城「撩女」黑歷史　遭關之琳豎中指反擊

影帝梁家輝與妻子江嘉年相濡以沫數十年，向來是演藝圈公認的模範夫妻。然而，相識多年的好友「向太」陳嵐近日於短片中突發爆料，笑指梁家輝年輕時於康城影展期間曾「撩女」吹口哨，結果遭她與關之琳豎中指反擊，大爆影帝昔日搞笑趣事。

梁家輝與太太江嘉年結婚39年恩愛如初，兩人育有一對孖女梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie）。（IG圖片）

向太爆梁家輝是「搞笑男」。（小紅書@向太Tiffany）

梁家輝剛到康城辦理入住就在陽台大喊。（小紅書@向太Tiffany）

梁家輝康城吹口哨調戲美女

向太於影片中透露，當年梁家輝憑電影《情人》揚威國際，入住康城酒店時興奮向樓下兩位漫步的美女吹口哨調戲。豈料兩名女子正是向太與關之琳：「我和關之琳兩個人不約而同地向他豎起中指」，嚇得梁家輝當場尷尬佯裝暈倒賠罪。其後他特意包車載二人前往蒙地卡羅夜店狂歡，於舞池中將大腿當成結他彈奏大跳魔性舞蹈，逗得外國女士哈哈大笑，展現「搞笑男」本色，然後梁家輝上前搭話：「可以和你們跳舞嗎？」向太特別澄清當時純屬朋友間的玩笑：「這純粹是朋友間的搞笑胡鬧，帶給大家無限歡樂。」並大力讚揚梁家輝數十年零緋聞、為人真誠且極度敬業。

遭向太與關之琳豎中指反擊。（小紅書@向太Tiffany）

關之琳豎中指反擊。（小紅書）

江嘉年於窮困之際義無反顧下嫁梁家輝

事實上，梁家輝與妻子江嘉年感情極深，當年在他全副身家僅剩8,000港元、前途未卜之際，江嘉年依然義無反顧嫁給他。婚後梁家輝亦堅決與所有緋聞絕緣，全力守護家庭。早前有網民於遼寧大孤山巧遇二人祈福，全程十指緊扣漫步，不經意間流露出的深厚默契羨煞無數網民，展現數十年如一日的真摯情感。