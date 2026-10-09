梅根穿29萬名牌偕馬拉拉歎下午茶短片瘋傳！　對照凱特親民風挨批

薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）自今年8月底與哈里王子（Prince Harry）回流英國後，首度於倫敦市中心公開露面。當地時間10月7日下午，她現身梅費爾區（Mayfair）五星級酒店Claridge's，與諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）一起歎下午茶。離場時，兩人倚門擁抱話別。這是梅根自2022年9月英女王伊利沙伯二世國葬後，罕有於倫敦市中心核心商業區露面。



相比起兩人討論的慈善議題，英媒關注梅根一身價值逾2.8萬英鎊（約29.1萬港元）的「奢華行頭」，被指與妯娌威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）長年建立的「平價親民風格」形成極大反差。



薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）自今年8月底與哈里王子（Prince Harry）回流英國後，罕有被拍攝到在倫敦市中心露面。（IG@meghan）

當地時間10月7日下午，梅根現身梅費爾區（Mayfair）五星級酒店Claridge's，與諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）一起歎下午茶。（TikTok@losrodriguez.mx）

梅根穿戴極高價的名牌服飾出席慈善場合，隨即被指與妯娌威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）長年建立的「平價親民風格」形成極大反差，引爆網絡熱議。（IG@princeandprincessofwales）

同桌食客拍片爆料！TikTok「POV」短片網上瘋傳

引爆話題熱潮的並非現場圍堵的狗仔隊，而是鄰桌食客。據《The Sun》報道，有TikTok用戶上載短片，顯示一群正在飲香檳的食客發現鄰桌是梅根與馬拉拉，影片配上文字：「POV：Claridge's 將梅根與馬拉拉安排在你面前。」 兩人當時在角落卡位低聲傾談，似乎未察覺有人拍攝。隨後，英國傳媒亦捕捉到兩人離場時在門外擁抱話別的畫面。

從TikTok的短片顯示，梅根與馬拉拉當時在餐廳的角落卡位低聲傾談。（TikTok@losrodriguez.mx）

從TikTok的短片顯示，梅根與馬拉拉當時在餐廳的角落卡位低聲傾談。（TikTok@@losrodriguez.mx）

逐件點算全身穿戴 一條頸鏈價值逾16萬港元

據英國傳媒點算，梅根當日的奢華穿搭清單如下：

1.Logan Hollowell鑽石祖母綠頸鏈：16,200鎊（約16.8萬港元）



2.Chanel手袋：約7,000鎊（約7.3萬港元）



3.Ralph Lauren緞面長褲：1,700鎊（約1.76萬港元）



4.Tove Studio駝色大衣：1,695鎊（約1.76萬港元）



5.Saint Laurent拼色樂福鞋：795鎊（約8,250港元）



6.CO小麥色羊絨衫：630鎊（約6,540港元）



當地時間10月7日下午，梅根現身梅費爾區（Mayfair）五星級酒店Claridge's，與諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）一起歎下午茶。（IG@meghan）

單單是一條鑽石祖母綠頸鏈，已佔其全身行頭價值的近六成。據悉，兩人用餐的Claridge's「Foyer and Reading Room」傳統下午茶每位收費95鎊（約1,000港元），加30鎊可搭配香檳，但由於馬拉拉不飲酒，兩人當日僅點了精選茶品與礦泉水。

梅根與馬拉拉早有交集，2020年10月11日國際女童日，梅根與哈里曾與馬拉拉進行視像對談，討論女童接受教育的障礙，以及新冠疫情可能加劇失學問題的風險。對談透過馬拉拉基金會的平台發布，並提及當時全球約1.3億名女童未能上學。馬拉拉其後在社交平台表示，她與梅根同樣相信，讓女童接受教育，人人都會受惠。今次兩人再度相聚，談話內容則未有公開。

梅根與馬拉拉用餐的Claridge's「Foyer and Reading Room」傳統下午茶每位收費95鎊（約1,000港元）（IG@meghan）

脫離王室仍大花？對照凱特「舊衣重穿」顯尷尬

會面曝光後，輿論快速聚焦於梅根與凱特王妃的形象對比。多年來，身為正統在職王室成員的凱特，多次於公開場合穿著Zara、Warehouse、Reiss等平價大眾品牌，更以「舊衣重複穿搭（Rewear）」著稱，將勤儉節約與親民形象塑造得深入民心。

梅根與馬拉拉會面曝光後，輿論快速聚焦於梅根與凱特王妃的形象對比。（IG@princeandprincessofwales）

多年來，身為正統在職王室成員的凱特，多次於公開場合穿著Zara、Warehouse、Reiss等平價大眾品牌。（IG@princeandprincessofwales）

相反，梅根早已宣布脫離王室高級成員職務，近期商業發展亦屢傳阻滯。傳出其主持的Netflix節目《With Love, Meghan》不獲續訂第三季，個人品牌「As Ever」（或其原生活品牌 American Riviera Orchard / As Ever 支線）亦失去投資方支持。在事業與財源未算穩固之際，梅根依然選擇身穿近30萬港元名牌重返倫敦市中心，被網民質疑「非王室成員卻擺出比王室更豪奢的陣仗」。

梅根近年的事業發展亦屢傳阻滯。（IG@meghan）

梅根傳出其主持的Netflix節目《With Love, Meghan》不獲續訂第三季，個人品牌AsEver亦失去投資方支持。（IG@meghan）

網民批評身穿普通人年薪談扶貧「極度諷刺」

許多網民對梅根的奢華造型表示不滿，認為她一身名牌談扶貧是「極度諷刺」，有網民留言：「普通打工仔連千元下午茶都不捨得喝，她卻戴著相當於普通人幾年薪水的高級珠寶去談論女童教育與扶貧，說服力極度匱乏。」亦有評論揶揄：「人道主義者？不如叫『公關人道主義者』（PR-tarian）更合適。」

普通打工仔連千元下午茶都不捨得喝，她卻戴著相當於普通人幾年薪水的高級珠寶去談論女童教育與扶貧，說服力極度匱乏。 網民留言

梅根近年的事業發展亦屢傳阻滯。（IG@meghan）

梅根傳出其主持的Netflix節目《With Love,Meghan》不獲續訂第三季，個人品牌AsEver亦失去投資方支持。（IG@meghan）

公開角落卡位用餐曝露「保安說辭矛盾」

據娛樂新聞網站《Reality Tea》報道，部分網民指出梅根過往一直以「英國不安全、需要特別警方保護（RAVEC）」為由提出訴訟，但此次卻毫無戒備地坐在酒店公開大堂用餐。有網民質疑：「如果她真的那麼擔心個人安全，應該背對大堂，而不是坐在所有人都能一眼看到的位置。」

如果梅根真的那麼擔心個人安全，應該背對大堂，而不是坐在所有人都能一眼看到的位置。 網民留言

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居。（IG@meghan）