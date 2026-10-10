一周星星丨罕談相識兩日認定老公秘辛　重溫初出道與天王合作片段

TVB娛樂訪談節目《一周星星》請來「短髮女神」梁詠琪（Gigi）擔任嘉賓，接受主持許文軒訪問，除了為即將在11月舉行的紅館騷《梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會—香港站》宣傳之外，更會大談入行多年難忘事及結婚生女後的心路歷程。

Gigi咁多年都咁靚。（公關提供）

重溫初出道合作黎明與劉德華

節目中重溫Gigi初出道時第一次電視畫面演出，包括《黎明音樂特輯之北京的黎明》（1994年）、《梁詠琪音樂特輯之加州琪遇記》（1998年）。談到當年演出，Gigi自覺好自然：「我嗰陣時冇學戲，我覺得我嗰陣時吸引人嘅地方，係一個素人嘅演出，做得好單純好純粹，嗰樣嘢我哋可能已經重拾唔返。」她更笑言：「我上一世做咗啲咩好事，可以同黎明拍音樂特輯。」

電影方面，初出道的Gigi在1995年連續演出三部電影作品，分別是《流氓醫生》、《百變星君》、《烈火戰車》，其中與「天王」劉德華（華哥）有多次合作。節目中重溫一段華哥在《梁詠琪：高妹G夜》（2011年）對Gigi講過一番說話的片段，Gigi憶述：「佢真係好好，首先佢唔嫌太高。我初入行時候，有導演或者演員見到我『嘩，Gigi你太高』，我細個覺得高度並唔完全係一個優點，都有缺點。但我冇諗過入咗行真係一個缺點。」

Gigi同華哥合作過好多次。（公關提供）

楊千嬅陳慧琳隔空爆料

節目還請來同期出道的「天后」陳慧琳（Kelly）、楊千嬅，以及伯樂陳少琪隔空分享趣事及爆料，包括「對Gigi的初印象？」、「與Gigi同期出道，會視對方為競爭對手嗎？」、「你會選擇刪除過往哪一段往事？」千嬅記得有一年做巡迴演唱會，Gigi工作完後過來看演唱會，令千嬅非常感動，Gigi回應：「我覺得我哋都會經歷過喺風口浪尖嘅時候，我覺得最實際就係一種支持，呢啲舉動看似好細微，但係其實我哋知道每個人經歷咗啲乜嘢，係需要一啲支持嘅。」另外，Gigi還會分享與另一「天后」鄭秀文（Sammi）一段難忘事。

Kelly、千嬅、陳少琪隔空分享趣事。（公關提供）

Gigi大談難忘事。（公關提供）

罕談與老公Sergio閃電相識經過

今集焦點，是Gigi罕談與老公Sergio初相識經過。只相識對方兩日即認定，Gigi憶述當下感覺：「好似係呢個人喎！」、「呢個男仔好真」、「對佢印象幾好」，最後還叫好姐妹許茹芸幫眼。講到婚後生活，Gigi表示Sergio令她改變許多，對方積極正能量態度，令Gigi內心想法因而改變。想睇Gigi笑中有淚的入行故事及甜蜜婚姻點滴，就要密切留意今晚播出的《一周星星》。