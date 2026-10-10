林俊傑新加坡開唱　女友七七與林母同框互動　網民直呼好事將近

天王JJ林俊傑10月9日現身新加坡F1大獎賽Padang Stage舞台，擔任當晚壓軸表演嘉賓，除一連飆唱超過20首經典金曲，他的女友七七和林母的互動更成為焦點，2人並排而坐、交談熱絡，看上去氛圍相當融洽，不少網友直呼林母似乎很滿意準兒媳。



為了這場演出，林俊傑號召全球百人團隊集結新加坡，歷經近6個月籌備，集結16位國際舞者、海外樂手及國際創意團隊，以世界巡演規格打造限定舞台。JJ更首唱全新英文單曲《RISE WITHOUT A SOUND》，他坦言有壓力，透露：

由於目前沒有新巡演的計畫，我把這場演出看成JJ20（演唱會）的一個迷你續篇。

林俊傑一連唱超過20首歌曲。（JFJ Productions）

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JJ全場連換3套服裝，黑紅皮革、米白西裝到黑色無袖皮革背心依序登場，更在鋼琴橋段寵粉，開放現場歌迷點歌，彈琴接連演唱《她說》、《記得》、《愛笑的眼睛》及《可惜沒如果》。

而七七一身優雅黑色洋裝，不時拿起手機捕捉舞台上林俊傑的帥氣英姿，不時轉頭與身旁的林母交談；當七七被現場大螢幕與鏡頭拍到時，她略顯害羞，低頭狂刷手機，而林媽媽則全程高舉手機，開心記錄兒子的演出。

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林俊傑與七七2023年相識，隔年相戀，去年底正式官宣戀情，畢業於全球頂尖設計名校的七七，目前擔任林俊傑個人潮牌「SMG」的創意總監；她更多次與林家同框，如林母的壽宴以及七七的畢業典禮，都有彼此的身影。這次「準婆媳」一起到場力挺JJ演出，大批網友也紛紛獻上祝福，直呼：

「婆媳關係太融洽」

「獲得長輩祝福的愛情最甜」



更猜JJ和七七可能即將會有好消息。

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