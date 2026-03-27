林俊傑簡單慶45歲生日　身體多次敲響警鐘稱自己生命的沙漏加速了

金曲歌王林俊傑（JJ）今日（27日）迎來45歲生日，這位被譽為「行走的CD」的天王，近年雖依舊活躍於世界巡迴演唱會，但其身體狀況卻多次敲響警鐘。去年7月13日，林俊傑在北京鳥巢演唱會上，罕有地向全場數萬名觀眾披露健康狀況。他透露自己在2024年4月被診斷出心臟問題，目前必須每日服藥以維持健康。JJ當時感性表示：「這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上。在那一刻，我第一次覺得，生命的沙漏加速了。『我還能唱多久？』這個問號，突然變得好真實。」儘管面對惡疾，他仍展現堅強意志，向歌迷承諾：「就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力。

食牛扒！（截圖）

JJ簡單慶生！（截圖）

JJ簡單慶生！（截圖）

演唱會後台「救護車吸氧」畫面曝光

除了心臟問題，JJ對舞台的「拼命」程度亦令外界擔心。他曾公開2024年3月在成都開唱時的幕後花絮。片段顯示，JJ在開唱前夕得了嚴重感冒，最終仍選擇抱病上場，賣力演出，趁著中場休息的空檔，林俊傑趕往後台救護車上補充糖分、做噴霧治療。治療後，他隨即重新登台，維持高水準演出，專業精神令人敬佩，卻也引發網絡對藝人高強度工作導致過勞的熱議。

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林俊傑事後發文坦承，上台前其實內心相當恐慌，「身體裡的每一個細胞都在警示我：不要上台，可是心裡清楚知道，舞台是我的家，哪怕就剩下一口氣，我也要把那一口氣用在舞台上」，Vlog播出後，讓粉絲們看得心疼到哭了，同時也對他的敬業感到非常佩服。

林俊傑毫無預警下公開認愛女友「七七」。（林俊傑微博圖片）