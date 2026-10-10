59歲亞姐孫名翠近照曝光保養得宜　蛻變珠寶女王生意遠至中東皇室

現年59歲的1990年亞洲小姐「天才小姐」孫名翠（現名孫譽文，Karen），當年惜敗於冠軍吳綺莉、亞軍施綺蓮、季軍楊玉梅，屈居第五名。落選後短暫簽約亞視兩年便淡出幕前。雖然演藝生涯短暫，但她隨後轉戰商界發展得風生水起，憑藉精湛的設計與獨到眼光創立自家高級珠寶品牌，成功躋身名流圈並成為「珠寶女王」。

當年曾輸畀吳綺莉等佳麗。（IG@karen.suen）

1990年亞姐冠軍是吳綺莉、亞軍是施綺蓮，季軍是楊玉梅，而第四、五名分別是陳黛娜和孫名翠。（影片截圖）

經常在社交平台大曬珠寶。（IG@karen.suen）

59歲孫名翠近照盡顯貴氣

經歷事業轉折後，孫名翠積極增值自我，修讀並考獲GIA珠寶鑑證文憑，順勢轉行創立個人高級珠寶品牌。憑藉出色設計，其珠寶版圖不僅拓展至全球，客戶群更涵蓋香港名媛圈甚至遠至中東皇室成員。將於明年邁入60歲的她保養得宜，日前於社交平台分享近照展示價值不菲的翡翠首飾，一頭烏黑長髮與凍齡狀態盡顯豪門貴氣。

59歲依然貴氣逼人。（IG@karen.suen）

舞蹈員出身創舞蹈學校

孫名翠背景顯赫且極具才華，1988年畢業於香港演藝學院舞蹈學院，與影帝黃秋生（戲劇學院）及張達明等同期於香港演藝學院就讀。她取得現代舞高級文憑後曾加入城市當代舞蹈團，離開亞視後更重返母校深造，成為演藝學院首批學士學位畢業生。其後她曾開辦舞蹈學校，可惜2003年受嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）疫情打擊而被迫結業。