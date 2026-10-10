Joe Manganiello抗病7年靠造口袋生活　控前妻Sofia Vergara冷血

荷里活男星祖曼堅尼路（Joe Manganiello）即將推出個人最新回憶錄《Bloodlines》，首度公開他與前妻蘇菲亞維嘉娜（Sofía Vergara）結束7年婚姻背後的震撼內幕。



根據《Page Six》、《People》等外媒綜合報導，祖曼堅尼路透露自己在2015年新婚後不久，便罹患嚴重的免疫系統疾病，長達7年的時間飽受劇烈腹痛、發燒及消化道潰瘍出血等症狀折磨，甚至在2016年經歷緊急手術切除部分腸道，不得不靠人工肛門袋（Ostomy bag、造口袋）生活，期間體重暴跌將近27kg，幾度瀕臨死亡邊緣。

Joe Manganiello（Instagram@joemanganiello）

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除了生理上的巨大痛苦，祖曼堅尼路更控訴前妻在他生病期間極度缺乏同理心。根據《E! News》報導，祖曼堅尼路在書中提到，當他病重懇求擁抱時，蘇菲亞卻冷酷拒絕；甚至在他因病陷入低潮、為了重拾生活重心而領養一隻吉娃娃犬時，前妻還對此酸言酸語。他坦言當時精神狀態相當脆弱，甚至將家中的槍枝送走以防不測，是這隻小狗陪伴他度過最黑暗的抗病歲月。

Joe Manganiello與他的小狗（Instagram@joemanganiello）

針對過去外界盛傳兩人是因為「男方想生孩子、女方不想當高齡產婦」而選擇分道揚鑣，祖曼堅尼路在自傳中嚴正駁斥了這項說法。他解釋，雙方確實曾嘗試人工受孕並考慮尋找卵子捐贈者，但考慮到自己當時隨時可能因病離世，他不希望留下前妻獨自撫養沒有血緣關係的孩子，因此才主動放棄生育念頭。

如今，經過多年治療已恢復健康的祖曼堅尼路，正與未婚妻凱特林奧康納（Caitlin O'Connor）迎向新生活，並希望透過新書澄清真相，還給自己一個遲來的公道。

Joe Manganiello與未婚妻Caitlin O'Connor（Instagram@joemanganiello）

現年49歲的祖曼堅尼路過往在荷里活以健碩體格與硬漢形象深植人心，最著名的代表作莫過於在熱門美劇《真愛如血》（True Blood）中飾演狼人「艾西德」（Alcide Herveaux），以及在《巨揪舞壯士》（Magic Mike's Last Dance）系列電影中展現性感身材。此外，他過去也曾演出杜比麥奎爾版《蜘蛛俠》（Spider-Man）電影中的「閃電湯遜」（Flash Thompson），並在DC電影《正義聯盟》系列中飾演知名超級反派「喪鐘」。然而，銀幕上的肌肉型男私下卻飽受罕病折磨，這段艱辛的抗病歷程讓他的演藝職涯與個人生活都承受了巨大考驗。

而現年54歲的前妻蘇菲亞維嘉娜同樣是荷里活聲名顯赫的拉丁天后。哥倫比亞模特兒出身的她，憑藉在經典情境喜劇《摩登家庭》（Modern Family）中飾演性格鮮明、帶有濃重口音的「歌羅莉亞」一角全球爆紅，不僅連續多年蟬聯荷里活電視女星收入冠軍，更獲得多項金球獎與艾美獎提名。近年她除了擔任熱門綜藝節目《全美一叮》（America's Got Talent）的常駐評審外，還以製片人兼女主角身分主演Netflix影集《毒門教母》（Griselda），展現精湛演技，演藝事業攀上另一高峰。

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