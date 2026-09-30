蜘蛛俠初代梅姨Rosemary Harris 99歲生日近照曝光　精神狀態極佳

曾在山姆·雷米（Sam Raimi）執導《蜘蛛俠》三部曲中飾演梅·柏加的英國資深女星Rosemary Harris，近日迎來自己的99歲生日。女兒、同為演員的Jennifer Ehle也分享了母親慶生的最新照片，只見 Rosemary Harris 坐在餐桌旁享用生日甜點，精神狀態相當不錯，也讓不少《蜘蛛俠》粉絲感到相當驚喜。



Rosemary Harris出生於1927年9月19日，因此今年正式滿99歲，距離百歲生日只剩下一年。

杜比麥奎爾版《蜘蛛俠》的「初代梅姨」！

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對現代電影觀眾而言，Rosemary Harris最廣為人知的角色，無疑就是2002年《蜘蛛俠》、2004年《蜘蛛俠2》以及2007年《蜘蛛俠3》中的梅姨。

她所飾演的梅·柏加不只是彼得柏加身邊的重要家人，也在三部電影裡多次成為彼得重新站起來的重要精神支柱。

尤其《蜘蛛俠2》中梅姨談論「英雄」意義的經典橋段，直到今日依舊是不少粉絲心中整個雷米版《蜘蛛俠》系列最具代表性的片段之一。

有趣的是，Rosemary Harris 當年拍攝首部《蜘蛛俠》時其實就已經70多歲，過去受訪時甚至曾透露自己仍親自參與部分動作演出。

不只是梅姨，她其實是舞台劇傳奇演員

當然，Rosemary Harris 的演藝生涯遠比《蜘蛛俠》還要早得多。

Rosemary Harris年輕時的相片（網絡圖片）

她活躍於舞台、電影與電視超過數十年，並曾於1966年憑《The Lion in Winter》奪下東尼獎最佳女主角，之後也拿下艾美獎以及金球獎，並於 1995 年憑電影《Tom & Viv》獲得奧斯卡最佳女配角提名。

即使年事已高，她近年仍偶爾公開露面，2025 年時，已經 98 歲的她就曾陪同女兒 Jennifer Ehle 出席電影首映活動。

99歲近照曝光，粉絲狂刷「永遠的梅姨」

在女兒 Jennifer Ehle 曝光的中，可以看到 Rosemary Harris 穿著深色上衣、坐在餐廳裡慶祝生日，另一張照片則是她面前擺著插上蠟燭的甜點。

相關照片曝光後，很快便在《蜘蛛俠》粉絲社群掀起討論，不少網友紛紛留言祝賀，也有人直呼她依然是自己心目中的「最佳真人版梅姨」。

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