61歲吳君如拍真人騷驚爆高原反應　血壓飆升174嚇壞林依晨周冬雨

撰文：河伯
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內地人氣旅行真人騷《花兒與少年2026》近日播出一集，遠赴墨西哥取景，現年61歲的金像影后吳君如以「大姐」身份隨團出發挑戰攀登當地金字塔。豈料在高原氣候與烈日暴曬雙重夾擊下，吳君如身體突亮紅燈，血壓一度狂飆至174mmHg極危險水平！隨行後輩周冬雨、林依晨、殷桃、鄧為及王星越全被嚇壞，場面極之驚險！

大合照。（微博@花兒與少年官微）

挑戰金字塔突劇烈偏頭痛

拍攝期間，吳君如隨隊抵達金字塔景區，面對陡峭石階與高海拔氣候，她坦言內心非常緊張。隨後在烈日高溫暴曬下，她突感劇烈頭痛，為免掃大家興致而選擇提早脫隊返回旅遊巴休息。她脫去厚外套並敷冰降溫，惟頭痛未見舒緩。

金字塔景區樓梯極陡。（《花兒與少年2026》截圖）
吳君如突感劇烈頭痛。（《花兒與少年2026》截圖）

醫護人員隨即上車檢查，初次量度血壓已高達159/102mmHg！其後在殷桃細心安撫下再次量度，上壓竟進一步攀升至驚人的174mmHg（下壓 93mmHg）！

初次量度血壓已高達159/102mmHg。（《花兒與少年2026》截圖）
血壓飆升174mmHg。（《花兒與少年2026》截圖）
面對高血壓，吳君如表示害怕。（《花兒與少年2026》截圖）

同行藝人自責行程過密　向大姐吳君如致歉

面對影后突發「高壓危局」，同行的後輩深感自責，坦言因行程安排不當令大姐身體不適而內疚崩潰，更親自向她致歉。鄧為、王星越與殷桃一度懷疑儀器出錯，隨即輪流測試血壓計，證實儀器運作正常，確認吳君如確實出現高原反應。

同行的後輩深感自責。（《花兒與少年2026》截圖）

一行人轉抵餐廳時，周冬雨與鄧為等人在旁輕聲安撫，叮囑她放鬆心情。節目組隨即安排吳君如提早返回酒店臥床靜養，所幸翌日血壓成功回落至正常水平，眾人才終於放下心頭大石！

血壓成功回落至正常水平。（《花兒與少年2026》截圖）
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