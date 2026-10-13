離婚僅一個月　初代蜘蛛俠親任前妻證婚人　還大擺射蛛絲經典姿勢

「初代蜘蛛俠」、荷里活男星杜比麥奎爾（Tobey Maguire）與珠寶設計師前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）2007年結婚、2016年宣布分居，卻在今年才正式完成離婚手續，不過2人從未交惡，一直維持友好的家人關係，感情好到還擔任前妻再婚的證婚人！消息一出令外界相當驚訝。



據外媒《PEOPLE》報導，珍妮佛梅爾10月10日與奈及利亞億萬富豪之子傑佛瑞奧貢萊西（Geoffrey Ogunlesi）舉行婚禮，邀請許多荷里活名人，包含寇特妮·考克絲、時尚造型師瑞秋佐伊，以及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與模特兒女友Vittoria Ceretti、亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子勞倫桑切斯都是座上賓，現場可謂眾星雲集，但最令大家驚訝的安排，莫過於杜比麥奎爾親自擔任證婚人，為前妻主持人生大事，從流出的畫面可看到，杜比麥奎爾還擺出「初代蜘蛛俠」經典姿勢，3人互動成為全場焦點。

杜比麥奎爾還在婚禮上做出蜘蛛俠的經典手勢。（X）

杜比麥奎爾2007年與珍妮佛梅爾結婚，婚後育有一對子女，現在女兒已經19歲、兒子則17歲，2人在2020年提出離婚申請，但一直到今年9月21日才正式完成法律程序，而2人仍維持友好關係，甚至與彼此的新伴侶都建立深厚友誼，珍妮佛先前受訪時也曾提到，大家經常一起出遊、特殊節日會特別安排聚餐，彼此從未疏遠過，大方讚杜比是好爸爸，更是很棒的前夫，連新婚丈夫傑佛瑞都很喜歡杜比。

珍妮佛與傑佛瑞2023年夏天開始傳出戀情，同年11月共同出席晚宴，首次以情侶之姿公開亮相，2人交往約1年後，在2024年宣布訂婚，特別的是，珍妮佛與傑佛瑞在婚前就迎來兩人的第一個孩子，今年6月慶祝父親節時，首度公開透露生下女兒的喜訊，甜蜜寫道：「和我們完美的小女孩一起度過了美好的一個月，我們最愛你了。」

而她的婚禮上，與杜比麥奎爾所生的一對兒女，及今年才出生的小女兒都出席，見證媽媽第二段婚姻，前夫杜比不但沒有缺席，更以證婚人身份獻上祝福，證明了夫妻緣盡仍能好好當朋友，不過消息曝光後網友反應兩極，紛紛留言表示：

「外國人還真神奇！」

「這種我真的做不到。」



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