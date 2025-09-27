復仇者聯盟末日之戰｜瘋傳這元祖級Marvel男星有份演　開頭即出場

近期，MCU（漫威電影宇宙）第四～第六階段的集大成之作《復仇者聯盟：末日之戰》（復仇者聯盟5／Avengers: Doomsday）正式殺青，雖說後續可能還會進行不同程度的補拍，但主體拍攝還是算暫時告一段落了，而關於本片的更多消息、情報也開始陸續傳出。



真假難辨，杜比真的回歸了嗎？

兩週以前，「初代」蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）被影迷捕捉出現在英國倫敦，恰巧當時《復仇者聯盟：末日之戰》也還在英國的松林製片廠進行拍攝。

兩週以前，杜比麥奎爾被影迷捕捉出現在英國倫敦，恰巧當時《復仇者聯盟：末日之戰》也還在英國的松林製片廠進行拍攝。（X@Curtis1192）

國外的爆料人士也同時提及：

杜比麥奎爾的確參演了這部電影，雖然不確定他的角色有多重要，但他至少在電影開頭有出場鏡頭。

而近日，X上又瘋傳了一組照片，是各個參與《復仇者聯盟：末日之戰》拍攝的影星在化妝間的照片，這其中就包含了杜比麥奎爾。

還有Gambit與Magneto造型 點圖放大瀏覽：

+ 10

只不過，這組照片的真實度還待查證，因為近年AI生成技術已相當進步，與爆料情況最嚴重的2021年背景已經大不相同。

在2021年大量關於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的爆料文字、圖片滿天飛，至今還讓許多漫威粉絲記憶猶新，最出名的便是安德魯·加菲爾德（Andrew Garfield）的綠幕圖輯，當時甚至有人跳出來說那是他造的Photoshop假情報，但實際上，那個圖輯是真實的，電影中也確實有那一幕的存在。

此外，也有粉絲拿查寧泰坦（Channing Tatum）與杜比麥奎爾近況的照片與這組照片進行對比，認為它是有一定的可信度。

但不管如何，現在依然無法確定它的真實性，如同當年的《蜘蛛俠：不戰無歸》，粉絲可能還得等到《復仇者聯盟：末日之戰》電影上映才能知曉了。

【同場加映】盤點Marvel電影宇宙反派排名 梁朝偉《尚氣》文武僅排第五名（點圖放大瀏覽）：

+ 29

延伸閱讀：

《牠：歡迎來到德利鎮》全新預告發布，10 月 26 日正式於 HBO Max 上線

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】