韋家雄私下做暖男勁寵細20歲少妻　憑《死有對証》獲網民推爭視帝

現年61歲的無綫資深藝員韋家雄近年憑紮實演技深得觀眾讚賞，據《東周刊》報道，韋家雄日前於完成電台訪問後，未有相約同行友人消遣，第一時間化身貼地暖男丈夫前往商場店舖購物。



韋家雄下班趕超市為少妻掃貨。（IG@wai_kar_hung）

韋家雄商場掃貨顧家寵少妻

當天韋家雄先前往傢俬店細心挑選及測試，隨後急步前往超市及麵包店，挑選數袋太太愛吃的麵包、兩大盒果汁及多款日常食品。據悉，韋家雄為配合年輕20歲的太太鄧楚雅（Keynes）能夠鄰近娘家居住，早前特意將愛巢由將軍澳遷往偏僻的掃管笏。當日他完成採購後，手持多袋食品物資急步返回家中，專程趕回家與太太共進晚餐，展現私底下細心體貼的寵妻一面。

韋家雄下班第一時間化身「貼地暖男老公」。（IG@wai_kar_hung）

韋家雄與第二任太太愛得火熱。（IG@wai_kar_hung）

面對近年影視行業市道轉趨低迷，韋家雄曾自嘲過往一路走來皆歷經艱難，但他亦一直抱持豁達心態面對環境轉變。他表示只要完成工作返回家中，看見太太鄧楚雅與兩隻愛犬的迎接與陪伴，便能將所有謀生與工作的辛勞全然放下，十分享受現時平淡而溫馨的家庭生活。

韋家雄與圈外太太Keynes非常恩愛。（陳順禎攝）

韋家雄拍拖兩個月即閃婚

回顧韋家雄的演藝歷程，他於1991年報讀亞洲電視藝員訓練班入行，4年後轉投無綫電視發展，獲得金牌監製戚其義賞識並參演多部經典劇集。他過去曾面對童年艱苦生活、生意失敗欠下債務，以及首段婚姻告終的多重打擊。直至2018年，韋家雄透過圈中好友李啟傑牽線，認識任職銀行的鄧雅之，兩人拍拖僅兩個月便決定結為夫婦。韋家雄坦言，再度踏入婚姻讓自己獲得心靈寄託，夫妻倆日常互相分擔與分享喜怒哀樂。

2018年韋家雄拍拖僅兩個月便決定與鄧楚雅結為夫婦。(黃國立攝)

《死有對証》獲推舉爭最佳男主角

於無綫剛播畢之熱播劇集《死有對証》中，韋家雄飾演高級法醫「林琛」一角。角色展現口硬心軟的反差性格，演繹毒舌風格，劇中面對下屬陳曉華連環拋出金句，例如狠批對方「學嘢你就返學啦」，引發觀眾追劇討論。

韋家雄獲不少網民力推憑《死有對証》角逐今年視帝。（TVB）

日前，韋家雄聯同拍檔陳曉華一同接受新城電台主持薛家燕訪問。提及拍攝期間的難忘經歷，韋家雄透露當時需要於烈日之下佩戴防護面罩模擬掘屍過程，同時忍受動物真內臟傳出之氣味。面對廣大網民與拍檔陳曉華推舉他憑「林琛」角逐《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角（視帝），韋家雄謙遜感謝大眾支持，笑言「觀眾已經頒咗畀我」，並強調身為演員最重要是保持進步。