AI女團成員驚爆懷孕即日起停工待產　網民笑爆：Token用完了？

娛樂圈再爆震撼彈！AI女團成員居然懷孕了？！是的，你沒有看錯，既不是電腦病毒，也不是系統死機，而是營運方為虛擬角色安排的「懷孕劇情」！小紅書用戶「BABYPVSSY娛樂」日前發佈公告，正式宣布旗下AI女團BABYQUEEN成員Mity（金敏蒂）近期迎來「懷孕喜訊」。經公司與本人充分商議後，為做好孕期健康管理並安穩待產，決定即日起暫停其所有團體活動、個人舞台行程，全面進入待產休養期。



BABYPVSSY娛樂宣布旗下AI女團BABYQUEEN成員Mity（金敏蒂）因懷孕暫停所有活動。（小紅書＠BABYQUEEN）

AI女團BABYQUEEN（小紅書＠BABYQUEEN）

金髮素顏發文向隊友致歉

經紀公司於聲明中強調，Mity本次暫停活動屬於階段性休產假，後續回歸計劃將根據其身體狀態另行公布，同時呼籲廣大粉絲給予充分理解與祝福，切勿過度揣測其私人生活。

AI女團BABYQUEEN成員Mity（金敏蒂）（小紅書＠BABYQUEEN）

Mity發長文向粉絲解釋。（小紅書＠BABYQUEEN）

消息公布後，Mity於社交平台曬出留有一頭金髮的個人近照，並發布長篇文字向粉絲解釋心路歷程。Mity坦言以這樣的方式向大家問候心情十分沉重，對於因為個人私事影響團隊回歸計劃、令一直等待與支持的粉絲感到擔憂和失望，自己感到無比愧疚與抱歉。Mity透露是在「確認懷孕」後與公司商討決定休養，甚至煞有介事地表示「要對肚子裡的新生命負責」。Mity同時向大眾承諾，休養期間會認真恢復身體，未來一定會努力重新回到大家面前，繼續以Mity的身份站在舞台上。

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AI生育引爆熱話

由於團體打著AI女團的名號，該則懷孕停工公告曝光後隨即在網絡各大討論區引發震動。大批網民紛紛湧入留言區展開腦洞大開的熱烈討論，不少觀眾對於「AI 成員懷孕休產假」的超現實情節感到無比荒謬與錯愕，紛紛留言調侃「Token用完了是吧？」、「AI也要懷孕嗎？人類文明完蛋了！」以及「到底什麼叫AI女團懷孕了？」。原本尚未完全普及的偶像團體，憑藉這場科技概念與現實倫理交織的魔幻話題，瞬間引爆全網高度關注。

其實不是懷孕了，是Token用完了是吧。（小紅書截圖）