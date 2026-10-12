劉詩詩《醉夢》10.16開播　短髮素顏造型扮記者　攜胡先煦破血案

內地頂流女星劉詩詩首度挑戰時代犯罪懸疑劇！由她領銜主演的16集千禧年代犯罪懸疑大劇《醉夢》，官方宣布定檔於10月16日登陸騰訊視頻「X劇場」獨家首播。據官方發布，《醉夢》由金牌編劇賈東岩聯同導演楊陽、趙梓博創作原創劇本，而劉詩詩一改以往古裝俠女與溫婉氣質，於劇中首度以短髮近乎素顏造型，飾演紀錄片記者「沈樂水」，攜手青年刑警胡先煦深入老松江啤酒廠，破獲跨越16年的連環血案，引爆全網期待！



騰訊視頻「X劇場」今日發布劉詩詩領銜主演的新劇《醉夢》的預告與海報，並宣布劇集定於10月16日首播。（微博@醉夢官微）

劉詩詩在劇中一改以往古裝俠女與溫婉氣質，首度挑戰千禧年代犯罪懸疑劇，飾演性格堅毅的紀錄片記者「沈樂水」。（微博@醉夢官微）

劉詩詩首演懸疑劇 攜手實力派演員深入老酒廠破血案

《醉夢》由《夢華錄》導演楊陽執導、《獵罪圖鑑》賈東岩編劇，陣容除了劉詩詩外，還集結了實力派演員李乃文、青年演員胡先煦以及特邀領銜的李沁。

陣容除了劉詩詩外，還集結了實力派演員李乃文、青年演員胡先煦。（《醉夢》預告片截圖）

陣容除了劉詩詩外，還集結了實力派演員李乃文、青年演員胡先煦。（微博@醉夢官微）

故事以千禧年代企業改革為背景，講述記者沈樂水（劉詩詩飾）重返故鄉老松江啤酒廠拍攝拆遷紀錄片《麥芽國》時，無意間從一盒舊式錄影帶中，發現十六年前女工死亡舊案的蛛絲馬跡，進而捲入一場跨越多年的連環懸案；在追查過程中，她與追查連環命案的青年刑警高雪林（胡先煦飾）從分歧走向警媒聯手破案，同時深入交鋒掌握昔日工廠黑幕與利益分配關鍵線索的局中人趙海鵬（李乃文飾），共同揭開這場跨越十六年時空的血色真相。

故事講述記者沈樂水（劉詩詩飾）回故鄉啤酒廠拍拆遷時，從舊錄影帶中發現十六年前女工死亡舊案的線索，由此捲入一場連環懸案。（微博@醉夢官微）

故事講述記者沈樂水（劉詩詩飾）回故鄉啤酒廠拍拆遷時，從舊錄影帶中發現十六年前女工死亡舊案的線索，由此捲入一場連環懸案。（《醉夢》預告片截圖）

去濾鏡素顏質感極具張力 展現85花轉型決心

據官方信息與劇照顯示，劉詩詩在劇中的造型相當樸素，以短髮、素顏糙感造型亮相，手持舊式攝影機完美還原千禧年代調查記者的硬朗風骨。

劉詩詩在劇中的造型相當樸素，以短髮、素顏糙感造型亮相，手持老式攝影機完美還原千禧年代調查記者的硬朗風骨。（《醉夢》預告片截圖）

過去85花女星（1985年前後出生的知名女演員）常被批評困於古裝偶像劇舒適圈，這次劉詩詩明顯希望可以轉型。據媒體評論指出，沈樂水展現了從少女到成熟女性的性格成長與堅韌，為角色增添了層次感。網民對此評價：「看慣了仙女顏，這次淡妝甚至素顏反而更有故事感。」

據媒體評論指出，沈樂水展現了從少女到成熟女性的性格成長與堅韌，為角色增添了層次感。（微博@醉夢官微）

據媒體評論指出，沈樂冰展現了從少女到成熟女性的性格成長與堅韌，為角色增添了層次感。（微博@醉夢官微）

從《一念關山》到《醉夢》 10.16角色蛻變備受期待

劉詩詩近年在《一念關山》與《淮水竹亭》中均有出色表現，但此次於10月16日首播的《醉夢》則是另一種挑戰：她跳出古裝舒適圈，以冷靜客觀的鏡頭對抗遺忘，在迷霧重重的人性博弈中尋找真相。這種巨大的角色反差，無疑為這部16集懸疑大劇帶來極高的話題性。粉絲及部分觀眾表示期待並評論：「從《一念關山》的任如意到硬朗記者沈樂水，角色反差感拉滿！」

據媒體報道，劉詩詩近年在《一念關山》與《淮水竹亭》中均有出色表現。（網上圖片）

此次10月16日首播的《醉夢》完全是另一種挑戰：劉詩詩跳出古裝舒適圈，以冷靜客觀的鏡頭對抗遺忘，在迷霧重重的人性博弈中尋找真相。（《醉夢》預告片截圖）

此次10月16日首播的《醉夢》完全是另一種挑戰：劉詩詩跳出古裝舒適圈，以短髮素顏飾扮記者。（《醉夢》預告片截圖）

網民評價。（微博截圖）