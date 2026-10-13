10.16內地劇對決｜田曦薇古裝《嫁金釵》硬撼劉詩詩懸疑《醉夢》

優酷與騰訊視頻兩大影視平台近日宣布重磅新劇定檔。由田曦薇、閆桉主演的古裝宅鬥劇《嫁金釵》，以及由劉詩詩主演的年代懸疑劇《醉夢》，確定於10月16日同日開播。這場被網民戲稱為平台「錯位對決」的檔期撞車，迅速登上微博熱搜。然而，兩部劇在題材、陣容與視覺風格上完全不同，形成罕見的互補效應。



優酷宣布由田曦薇、閆桉主演的古裝宅鬥劇《嫁金釵》於10月16日同日開播。（微博@嫁金釵官微）

騰訊視頻宣布由劉詩詩領銜主演的年代懸疑劇《醉夢》於10月16日同日開播。（微博@醉夢官微）

《嫁金釵》登上央八及優酷 田曦薇一人分飾兩角演「真假千金」

《嫁金釵》定於10月16日登陸央視八套（CCTV-8）晚間次黃金檔（每晚21:25檔）及優酷首播，海外並於Netflix同步上線。劇集改編自笑佳人同名小說，講述深宅大院中的身份錯位與家族權謀博弈。

《嫁金釵》定檔於10月16日，登陸央視八套（CCTV-8）晚間次黃金時段（每晚21:25）及優酷獨播，同時上線Netflix。（微博@嫁金釵官微）

劇集改編自笑佳人同名小說，講述深宅大院中的身份錯位與家族權謀博弈。（微博@嫁金釵官微）

最引人注目的是，此次田曦薇在劇中打破「甜美萌妹」形象，一人分飾隱忍逆襲的真千金「魏嬈（阿丑）」與驕縱跋扈的假千金「君黛」兩個性格截然不同的角色。據媒體數據顯示，該劇在優酷平台的預約量已突破210萬，顯示觀眾十分期待。

此次田曦薇在劇中打破「甜美萌妹」形象，一人分飾「真千金魏嬈（阿丑）」與「假千金君黛」兩個性格截然不同的惡女角色。（微博@嫁金釵官微）

據媒體數據顯示，該劇在優酷平台的預約量已突破210萬，顯示出極高的市場期待值。（微博@嫁金釵官微）

《醉夢》騰訊獨播 劉詩詩挑戰短髮素顏記者造型

另一部千禧年代犯罪懸疑大劇《醉夢》，同樣定檔於10月16日騰訊視頻「X劇場」獨家首播。該劇由《夢華錄》導演楊陽執導，以千禧年代國企改制為背景，講述劉詩詩飾演的紀錄片記者「沈樂水」，與胡先煦飾演的青年刑警「高雪林」、李乃文飾演的「趙海鵬」深入拉城啤酒廠，追查跨越16年的連環血案。

千禧年代犯罪懸疑大劇《醉夢》，也定檔於10月16日騰訊視頻「X劇場」。（微博@醉夢官微）

劇集講述千禧年代國企改制背景下，劉詩詩飾演的紀錄片記者「沈樂水」，與胡先煦飾演的青年刑警「高雪林」深入拉城啤酒廠，破獲跨越16年的連環血案。（微博@醉夢官微）

劉詩詩此次走出過往的古裝仙氣舒適圈，在劇組釋出的預告片與劇照中，劉詩詩以短髮、極簡底妝的「素顏真實感造型」登場，手持舊式攝影機追查真相，展現出極強的角色反差感與眼神張力。

預告片中劉詩詩以短髮、極簡底妝的「素顏真實感造型」登場，手持老式攝影機追查真相，展現出極強的角色反差感與眼神張力。（《醉夢》預告片截圖）

預告照中劉詩詩以短髮、極簡底妝的「素顏真實感造型」登場，手持老式攝影機追查真相，展現出極強的角色反差感與眼神張力。（微博@醉夢官微）

題材不同避開同質化惡性競爭

針對這次同日對打，據媒體分析指出，《嫁金釵》與《醉夢》雖然定檔同日撞期，但兩者目標受眾與題材定位截然不同，前者主打古代深宅博弈的快感，後者則帶來年代犯罪燒腦的緊張感。

據媒體分析指出，《嫁金釵》與《醉夢》雖然定檔同日撞期，但兩者目標受眾與題材定位截然不同，前者主打古代深宅博弈的快感。（微博@嫁金釵官微）

據媒體分析指出，《嫁金釵》與《醉夢》雖然定檔同日撞期，但兩者目標受眾與題材定位截然不同，後者帶來年代犯罪燒腦的緊張感。（微博@醉夢官微）

這種風格差異避免了同質化惡性競爭，反而為不同喜好的觀眾提供了豐富的選擇，有望在10月中旬掀起雙劇共贏的熱潮。網民直呼：「兩部題材不同，睇得過癮！」