嫁金釵10.16開播！田曦薇分飾兩角攜手閆桉破局　6大亮點一文看清

由內地實力派花旦田曦薇與人氣男星閆桉領銜主演的古裝大劇《嫁金釵》，官宣定檔於10月16日開播。該劇改編自晉江文學城熱門IP，憑藉強烈的劇情衝突、高顏值主演陣容以及頂級製作團隊，未播先轟動。



據媒體報道，該劇不僅登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）晚間次黃金時段兩集連播，優酷全網獨播，更將由Netflix於海外同步上線發行，實現全球網台聯動。以下為您整理《嫁金釵》的6大不容錯過的精彩亮點。



由內地實力派花旦田曦薇與人氣男星閆桉領銜主演的古裝大劇《嫁金釵》，官宣定檔於10月16日開播。（微博@嫁金釵官微）

由內地實力派花旦田曦薇與人氣男星閆桉領銜主演的古裝大劇《嫁金釵》，官宣定檔於10月16日開播。（微博@嫁金釵官微）

亮點一：田曦薇甩開「甜美少女」標籤！首度挑戰一人分飾兩角

過往以甜美形象深得人心的小花田曦薇，在《嫁金釵》中迎來演出生涯的大突破。她於劇中同時飾演性格截然不同的兩位千金，一個是流落民間、性格堅韌清醒的真千金「魏嬈」，另一個是驕縱跋扈的假千金「君黛」。

田曦薇於劇中同時飾演性格截然不同的兩位千金，一個是流落民間、性格堅韌清醒的真千金「魏嬈」，另一個是驕縱跋扈的假千金「君黛」。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇於劇中同時飾演性格截然不同的千金小姐，一個是流落民間、性格堅韌清醒的真千金「魏嬈」，另一個是驕縱跋扈的假千金「君黛」。（微博@嫁金釵官微）

劇中將呈現「同一張臉」同框對峙與雙向命運翻轉的戲碼，極具戲劇張力。據媒體影視專欄分析，田曦薇在眼神切換與微表情上的處理非常到位，展現出極強的角色塑造能力。

劇中將呈現「同一張臉」同框對峙與雙向命運翻轉的戲碼，極具戲劇張力。（微博@嫁金釵官微）

劇中將呈現「同一張臉」同框對峙與雙向命運翻轉的戲碼，極具戲劇張力。（微博@嫁金釵官微）

劇中將呈現「同一張臉」同框對峙與雙向命運翻轉的戲碼，極具戲劇張力。（微博@嫁金釵官微）

亮點二：晉江高人氣IP改編！高甜高虐的「先婚後愛」雙向救贖

《嫁金釵》改編自晉江文學城作家笑佳人的同名大熱小說。劇版大膽調整設定，將原著單一女主拓展為「偷梁換柱」的「真假千金」雙女對決，並保留核心的「衝喜替嫁」經典高能元素，劇集主要講述女主角魏嬈因故假嫁給因戰受傷的國公府世子陸濯（閆桉飾）衝喜。兩人從一開始的互相試探、互相防備，到最後並肩作戰、為愛沉淪，上演一段高甜與高虐交織的雙向救贖傳奇。

《嫁金釵》改編自晉江文學城作家笑佳人的同名大熱小說，集齊了「偷梁換柱」、「真假千金」與「衝喜替嫁」等經典高能元素。（微博@嫁金釵官微）

劇版大膽調整設定，將原著單一女主拓展為「偷梁換柱」的「真假千金」雙姝對決，並保留核心的「衝喜替嫁」經典高能元素。（微博@嫁金釵官微）

劇集主要講述女主角魏嬈因故假嫁給因戰受傷的國公府世子陸濯（閆桉飾）衝喜。（微博@嫁金釵官微）

亮點三：田曦薇搭檔高顏值男主閆桉！實力派演員陣容同台

男主角陸濯由前韓國男團PENTAGON成員、人氣男星閆桉飾演。劇中，陸濯身為國公府世子，本是性格清冷、警惕心極強的文武全才，但在面對假嫁入府的女主時，逐漸被其智慧與堅韌所吸引，最終化身護妻狂魔。據媒體報道，田曦薇與閆桉的全新CP組合張力十足，加上劉小北、潘珺雅、代高政、毛林林等實力派演員陣容同台，演員陣容顏值與演技兼備。

劇中，陸濯身為國公府世子，本是性格清冷、警惕心極強的文武全才，但在面對假嫁入府的女主時，逐漸被其智慧與堅韌所吸引，最終化身護妻狂魔。（微博@嫁金釵官微）

據媒體報道，田曦薇與閆桉的全新CP組合張力十足，加上劉小北、潘珺雅、代高政、毛林林等實力派演員陣容同台，演員陣容顏值與演技兼備。（微博@嫁金釵官微）

據媒體報道，田曦薇與閆桉的全新CP組合張力十足，加上劉小北、潘珺雅、代高政、毛林林等實力派演員陣容同台，演員陣容顏值與演技兼備。（微博@嫁金釵官微）

亮點四：強大宅鬥與國公府權謀線！女主清醒獨立拒當軟柿子

不同於傳統純愛古偶劇，《嫁金釵》的女主角設定清醒且極具野心。魏嬈入府後面對暗潮湧動的國公府宅鬥，憑藉過人智慧步步為營翻盤，絕不任人宰割。劇情後期更從後宅爭鬥延伸至邊境戰火與家國大義，劇情節奏緊湊，反轉不斷。

不同於傳統純愛古偶劇，《嫁金釵》的女主角設定清醒且極具野心。（微博@嫁金釵官微）

魏嬈入府後面對暗潮湧動的國公府宅鬥，憑藉過人智慧步步為營翻盤，絕不任人宰割。（微博@嫁金釵官微）

亮點五：金牌導演楊龍執導！高品質東方美學保障

劇集邀請到《雁回時》的金牌導演楊龍執導，而編劇則是曾執筆《延禧攻略》的週末。楊龍導演極其擅長塑造層次豐富的雙強角色與極具戲劇張力的鏡頭語言。在《嫁金釵》中，無論是宋風考究的服化道設計，還是流暢宏大的武打鏡頭，都為劇集品質提供了堅實保障。

在《嫁金釵》中，無論是宋風考究的服化道設計，還是流暢宏大的武打鏡頭，都為劇集品質提供了堅實保障。（微博@嫁金釵官微）

在《嫁金釵》中，無論是宋風考究的服化道設計，還是流暢宏大的武打鏡頭，都為劇集品質提供了堅實保障。（微博@嫁金釵官微）

在《嫁金釵》中，無論是宋風考究的服化道設計，還是流暢宏大的武打鏡頭，都為劇集品質提供了堅實保障。（《嫁金釵》預告片截圖）

亮點六：央八次黃+優酷獨播+Netflix發行！全球同步追劇

作為2026年第四季度的重點古裝劇，該劇獲得了強大的播出渠道支持。自10月16日起在CCTV-8晚間次黃金時段兩集連播（每晚約21:25），優酷作為全網獨播平台，海外觀眾亦可透過Netflix進行同步追劇，實現了網台聯動與全球範圍內的同步熱播。

作為2026年第四季度的重點古裝劇，該劇獲得了強大的播出渠道支持。（微博@嫁金釵官微）

自10月16日起在CCTV-8晚間次黃金時段兩集連播，優酷作為全網獨播平台，海外觀眾亦可透過Netflix進行同步追劇，實現了網台聯動與全球範圍內的同步熱播。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》預告片