任賢齊18歲愛子罕曝光　濃眉鳳眼神似父親　15歲自立賣歌拒絕出道

近來任賢齊忙於巡迴演唱會，其18歲的兒子Cody低調隨行，在台下為父親加油，近照也隨之曝光。



根據台灣媒體報道，Cody繼承了任賢齊標誌性的濃眉與鳳眼，擁有超過180cm的高挑健碩身材與黝黑健康的膚色。據悉，他不僅擅長戶外運動，更展現出過人的音樂天賦，曾將自己的原創歌曲賣給美國音樂人，讓任賢齊感到既驚喜又驕傲。

任賢齊忙於巡演，其18歲的兒子Cody也低調隨行。（微博@任賢齊）

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日前，任賢齊的巡迴演唱會來到內蒙古呼和浩特站，全場萬名歌迷揮舞螢光棒熱情歡呼。坐在前排觀眾席的Cody一身運動裝打扮，神情鎮定地看著台上的父親演出，似乎早已習慣父親的高人氣。

Cody的外形與任賢齊堪稱「一個模子刻出來的」，更繼承了父親的音樂細胞與不服輸的血性。他在笛子和打鼓方面功底紮實，任賢齊曾透露兒子的演奏水準已達演奏級別。隨着不少星二代接連入行的趨勢，任賢齊曾徵求過兒子的意見，但Cody明確表示不想入行，任賢齊對此完全尊重，從不強求。

提及兒子，任賢齊眼中滿是自豪。他曾帶Cody前往寧夏沙漠體驗越野拉力賽，在飛沙走石的惡劣環境中，Cody兩天內騎完100公里，甚至為了爭奪「金頭盔」獎展露出極強的求勝心。兒子獨立勇敢的表現令任賢齊深受感動，並以此為靈感創作了單曲《一起衝》。

幕後低調鑽研音樂

雖然無意走到台前，但Cody一直在幕後默默鑽研音樂，目前正在學習編曲與音樂創作。他從未依靠父親的名氣，15歲時就憑實力將幾首原創作品賣給美國音樂人，賺取了第一筆約100多美元（約780港元）的版權費。

在他的成長過程中，任賢齊既是願意犧牲休息時間陪孩子的父親，也是帶兒子開闊眼界、錘鍊男子氣概的熱血導師。不過，任賢齊曾打趣透露過自己的「小煩惱」：隨着兒子長大，無論自己開車還是騎車去接他放學，都會遭到兒子的嫌棄與不耐煩。儘管如此，他對孩子的父愛依然無悔，曾深情感嘆：「我願意為了兒女，再努力打拚十年。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】