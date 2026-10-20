《鐵拳教育》、《Doctor X》成年度爽劇　痛擊教育界與醫療界腐敗

2026年韓國電視圈兩部題材迥異的熱播劇集，被網民封為年度爽劇！其中改編自日劇，由韓國知名女星金智媛主演的全新醫療劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）首播第1集在韓國收視達11.4%，最新第4集收視率更直接飆破20.8%，而在Netflix全球非英語劇集中亦稱霸。故事講述天才派遣外科醫生桂水晶（又譯：桂秀晶 / 韓文：계수정 / 角色對應日版：大門未知子）進入大學醫院，面對高層威壓與頑固病患，以強悍氣場正面迎擊。



而早前由金武烈主演的校園劇《鐵拳教育》（又譯：《極權教師》／Teach You a Lesson）今年6月初在Netflix上架後，短短3天便在27個國家與地區奪得收視冠軍，隨後更達成Netflix全球非英語劇集三連霸。



韓版《Doctor X》與《鐵拳教育》分別聚焦醫療界與教育界的種種弊端，以虛構人物與政府機構，直接把市民大眾心目中的期望表達出來，兩部劇一邊揮動手術刀、另一邊揮動鐵拳，其核心投影的同樣是希望有人挺身而出，對抗失靈、不公的制度與權力腐敗，現實中難以達成的期許，只能把劇集當成年度最強的情緒出口。



由韓國知名女星金智媛主演的全新醫療劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）。（IG@sbsdrama.official）

由金武烈主演的校園黑色喜劇《鐵拳教育》（又譯：《極權教師》／Teach You a Lesson）。（IG@netflixkr）

《Doctor X》首播告捷 外科醫生對撼「白色黑手黨」

《Doctor X》改編自日劇《女醫神Doctor X》（或譯《派遣女醫X》，ドクターX〜外科医・大門未知子〜，英語：Doctor X），由《惡鬼》導演李正林（又譯：李靜琳）執導，金智媛飾演派遣進駐「救曙大學西南醫療中心」（簡稱：救曙大學醫院）的天才外科醫生桂秀晶。

金智媛飾演天才外科醫生桂秀晶。（IG@sbsdrama.official）

桂秀晶拒絕隨院長與教授巡房、拒絕聚餐、拒絕協助教授寫論文，所有與醫師執照無關的院務雜事，她一律說「我不幹」。桂秀晶的極致獨立，本質上是對被財閥與學閥綁架、被金錢權力操控的醫療「白色黑手黨」最直接的挑釁，而她憑藉超卓的手術實力，敢於當眾揭穿權貴的面目。

桂秀晶拒絕隨院長與教授巡房、拒絕聚餐、拒絕協助教授寫論文。（網上圖片）

《鐵拳教育》上線登頂 鐵拳砸向失靈校園制度

《鐵拳教育》（Teach You a Lesson）改編自網絡漫畫《不良指導官》（Get Schooled），由洪鍾燦執導，金武烈主演，於2026年6月5日在Netflix上線共10集。

《鐵拳教育》（Teach You a Lesson）改編自網絡漫畫《不良指導官》（Get Schooled），由洪鍾燦執導，金武烈主演，於2026年6月5日在Netflix上線共10集。（《鐵拳教育》劇照）

《鐵拳教育》故事背景直接對準韓國2010年以來「禁止校園體罰」與「未滿14歲觸法少年免責」等真實社會爭議，當常規管教與司法制度失效，霸凌者逍遙、受害者無助，劇中虛構的「教權保護局」就出現了，羅華振老師膽敢以非常規手段，暴力地整治霸凌者與無理家長，用鐵拳對抗這套保護不了學生與善良人們的不合理制度。

《鐵拳教育》虛構的「教權保護局」的出現，是以非常規手段整治霸凌者與無理家長。（《鐵拳教育》劇照）

觀眾感同身受 共鳴在於「有人敢對抗不公」

《Doctor X》與《鐵拳教育》除了在韓國大受歡迎，亦在多個國家或地區成為收視冠軍，足以證明引發跨地域觀眾追捧，其核心在於醫療和教育體制在任何地方都存在弊端，普通民眾面對大得不能倒的巨塔，往往只能依體制行事，就算有桂秀晶醫生的實力或者羅華振老師的鐵拳，恐怕也只剩下重重的無力感。

有觀眾留言，指桂秀晶拒絕向腐敗規則妥協、敢當眾揭穿權力同盟，說出了許多人在現實制度壓迫下不敢說的話，「那種痛快，就算只在虛構的劇集出現，也算是一絲慰藉」。

《鐵拳教育》、《Doctor X》愈受歡迎，背後透現的無力感就更顯沉重；縱使劇集有多受歡迎、觀眾有多大共鳴也好，只要當政者無動於衷，體制內不推行改革，劇集也只能停留在「本故事純屬虛構，與任何真實人物或機構無關，如有雷同實屬不幸」的層面。

桂秀晶拒絕向腐敗規則妥協、敢當眾揭穿權力同盟，說出了許多人在現實制度壓迫下不敢說的話。（IG@sbsdrama.official）