蘭香如故結局｜許蘭香臨終棄紅線握血書！譚松韻演封建女性救贖史

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝熱播劇《蘭香如故》近日迎來大結局。劇中劉學義飾演的林錦岐臨終前親赴月老廟求取紅線，纏繞於彼此雙手及全身，許下「下輩子還要做夫妻」的誓言。



然而，女主角許蘭香（譚松韻飾）獨活至80歲臨終之際，手上的紅線早已不復見，僅緊攥著生母留下的「活」字血書香囊。她耗盡畢生精力撰寫《沈家記》記錄家族史，在人生終點展現的一幕，引發網民對「女性自我救贖與成長」的熱烈討論。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝熱播劇《蘭香如故》近日迎來大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中劉學義飾演的林錦岐臨終前親赴月老廟求取紅線，纏繞於彼此雙手及全身，許下「下輩子還要做夫妻」的宿命約定。（微博@電視劇蘭香如故）

名門貴女跌落谷底 頂替婢女身分求生

在《蘭香如故》的劇情脈絡中，女主角本是大學士府高貴優雅的嫡長女「沈嘉蘭」。遭遇家族滅門的巨變後，她被迫隱姓埋名，頂替已故婢女「許蘭香」的身分進入林府。

在《蘭香如故》的劇情脈絡中，女主角本是大學士府高貴優雅的嫡長女「沈嘉蘭」。（微博@電視劇蘭香如故）

遭遇家族滅門的巨變後，沈嘉蘭被迫隱姓埋名，頂替已故婢女「許蘭香」的身份進入林府。（微博@電視劇蘭香如故）

劇版取消了禾晏山原著小說《蘭香緣》女主角「沈嘉蘭轉世重生為家生丫鬟陳香蘭」的奇幻設定，改為沈嘉蘭遭抄家後死裡逃生、頂替已故婢女許蘭香進入林府，聚焦於女性在封建階層壓迫下的真實求生。沈嘉蘭從低微的三等丫鬟做起，憑藉過人才智、沉著謀略與堅韌意志，一步步晉升為管事姑姑，最終逆襲執掌內宅大權成為當家主母。

《蘭香如故》劇版取消了原著小說《蘭香緣》的「重生」設定，聚焦於一個普通女性在封建階層壓迫下的真實求生。（微博@電視劇蘭香如故）

沈嘉蘭從三等低微丫鬟做起，憑藉學識、冷靜的智謀與堅韌的意志，一步步晉升為管事姑姑，最終逆襲掌管大權成為當家主母。（微博@電視劇蘭香如故）

紅線與血書象徵對決 許蘭香晚年捨棄枷鎖重拾沈嘉蘭

不少劇迷與影評人分析，林錦岐臨終前求取的紅線象徵著封建名分、侯府責任以及對來世的情感執念；而許蘭香於人生最後時刻選擇放下，代表她已還清對林府的恩情與對丈夫的情意。她不再受限於「林門許氏」的身份枷鎖，而是手握寫有「活」字的血書香囊，以最初也是最真實的「沈嘉蘭」身份，回歸親生父母的精神懷抱。

許多劇迷與影評人分析指出，林錦岐臨終前的紅線代表的是封建名分、侯府責任以及對來世的感情執念。（《蘭香如故》預告片截圖）

許蘭香不再困於「林門許氏」的枷鎖，而是手握寫有「活」字的香囊，以最初也是最真實的「沈嘉蘭」身份，回到親生父母的精神懷抱。（《蘭香如故》預告片截圖）

許蘭香不再困於「林門許氏」的枷鎖，而是手握寫有「活」字血書香囊，以最初也是最真實的「沈嘉蘭」身份，回到親生父母的精神懷抱。（《蘭香如故》預告片截圖）

獨立覺醒：撰寫《沈家記》留下家族平反火種

沈嘉蘭並未將生命價值寄託於男性或愛情之上。林錦岐早逝後，她獨自撫養子女長大，並扶持身邊的弱勢女子，更耗費畢生精力化名撰寫《沈家記》，將家族冤屈與風骨寄託於民間戲文，為沈氏滿門在百年後的平反埋下伏筆。

林錦岐早逝後，許蘭香獨自撫養子女，並透過女性互助扶持弱勢女子，還耗費畢生精力撰寫《沈家記》為沈氏滿門洗雪沉冤。（《蘭香如故》預告片截圖）

林錦岐早逝後，許蘭香獨自撫養子女，並透過女性互助扶持弱勢女子，還耗費畢生精力撰寫《沈家記》為沈氏滿門沉冤昭雪。（《蘭香如故》預告片截圖）

從17歲的少不更事到80歲的豁達睿智，譚松韻展現了層次極其豐富的精湛演技。許蘭香（沈嘉蘭）用一生詮釋了「活著」的真正意義：在逆境中保持清醒，掌握並活出屬於自己的光芒。

從許蘭香17歲的少不更事到80歲的豁達睿智，譚松韻展現了層次極其豐富的精湛演技。（微博@電視劇蘭香如故）

從許蘭香17歲的少不更事到80歲的豁達睿智，譚松韻展現了層次極其豐富的精湛演技。（《蘭香如故》預告片截圖）