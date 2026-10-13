《蘭香如故》大結局人人皆有歸宿　譚松韻劉學義陰陽相隔虐哭劇迷

由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝劇集《蘭香如故》47集大結局已播出。劇情並非全員悲劇收場（BE，即Bad Ending），劇中一眾配角均收穫命運歸宿；然而男女主角的結局卻極為淒涼，男主角林錦岐（劉學義飾）50歲時因舊患與積勞成疾去世，女主角許蘭香（譚松韻飾）則孤身獨活三十多年，至死未能親眼見證家族平反，引發大批劇迷唏噓。



由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝劇集《蘭香如故》47集大結局正式播出。（微博@電視劇蘭香如故）

內地熱播古裝劇《蘭香如故》於10月12日晚迎來大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》最後一幕，女主角許蘭香（譚松韻飾）則獨活三十餘年，至死未能親眼見證家族平反，引發大批劇迷唏噓。（《蘭香如故》劇照）

林家四姊妹離合有時 反派杜翠雀伏誅

劇中林家四位小姐各自走過坎坷人生：大小姐林繡萊不堪家庭暴力，毅然告官「和離」重返林家掌事，憑自身能力立足；二小姐林繡芄與謝昭結為夫婦，結伴遊歷山水，獲網民形容為「劇中難得的圓滿」；三小姐林繡茹嫁予永昌侯袁紹輝，後因袁紹輝遭各方壓力逼納妾致婚姻破裂，林繡茹果斷和離（離婚）分得家產。後來袁紹輝在剿匪時遇害，林繡茹獨力撐起侯府，更在反派杜翠雀火燒林府時親手將其了結；四小姐林繡菽則嫁得良人，夫妻和睦並育有子女。

《蘭香如故》中林家四位小姐各自走過坎坷人生。（網上圖片）

《蘭香如故》中，二小姐林繡芄與謝昭結為夫婦，結伴遊歷山水，獲網民形容為「劇中難得的圓滿」。（微博@吳甜甜）

《蘭香如故》中，大小姐林繡萊不堪家庭暴力，毅然告官「和離」重返林家掌事，憑自身能力立足。（微博@蒲萄）

《蘭香如故》中袁紹輝在剿匪時遇害，三小姐林繡茹獨力撐起侯府，更在反派杜翠雀火燒林府時親手將其了結。（微博@電視劇蘭香如故）

此外，其他配角亦各有終局。忠臣韓粱因直諫觸怒迎回之舊帝（太上皇/復位皇帝），39歲時在風雪夜中凍死，林錦岐親自護送其棺木還鄉；許蘭香養母薛桂花臨終之際一句「蘭香來接我」，安詳離世。

忠臣韓粱因直諫觸怒迎回之舊帝，39歲時在風雪夜中凍死，林錦岐親自護送其棺木還鄉。（《蘭香如故》劇照）

忠臣韓粱因直諫觸怒迎回之舊帝，39歲時在風雪夜中凍死，林錦岐親自護送其棺木還鄉。（《蘭香如故》劇照）

相守苦短陰陽相隔 平反遲到113年

相較於配角各自安頓，男女主角的悲情結局最受關注。兩人歷經無數波折、解開身世誤會並育有一雙兒女，正當觀眾以為苦盡甘來之際，林錦岐（劉學義飾）卻因早年征戰舊患與積勞成疾，在50歲時油盡燈枯。臨終前，他在許蘭香（譚松韻飾）懷中離世，兩人僅靠一根紅繩相約來世。

相較於《蘭香如故》配角的各自安頓，譚松韻與劉學義的悲情結局最受關注。（微博@電視劇蘭香如故）

臨終前，林錦岐在許蘭香（譚松韻飾）懷中離世，兩人僅靠一根紅繩相約來世。（《蘭香如故》劇照）

兩人歷經無數波折、解開身世誤會並育有一雙兒女，正當觀眾以為苦盡甘來之際，林錦岐（劉學義飾）卻因早年征戰舊患與積勞成疾，在50歲時油盡燈枯。（《蘭香如故》劇照）

許蘭香此後獨活三十餘年，將兩人與家族的風雨歲月傾注筆端，撰寫成《沈家記》。惟令人感嘆的是，許蘭香離世時，距離沈家獲得正式平反仍有113年。她用盡餘生等待遲到的正義，卻注定無法與早逝的丈夫白頭偕老。有網民在微博留言：「林錦岐50歲在蘭香懷裏離世那段我哭爆了，但真的沒看夠」；亦有觀眾感嘆：「47集就大結局，我直接像失戀」。

林錦岐50歲在蘭香懷裏離世那段我哭爆了，但真的沒看夠 網民留言

許蘭香此後獨活三十餘年，將兩人與家族的風雨歲月傾注筆端，撰寫成《沈家記》。（網上圖片）

許蘭香離世時，距離沈家獲得正式平反仍有113年。（網上圖片）

隨著《蘭香如故》的收官，其相關話題在微博持續引發熱議。（微博@電視劇蘭香如故）