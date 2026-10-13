蘭香如故結局｜譚松韻臨終不戴劉學義紅繩惹議　握血書香囊藏真相

由譚松韻、劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》於10月12日網上平台播出大結局後圓滿落幕。全劇最後一幕，80歲的許蘭香在睡夢中安詳離世，鏡頭推近，觀眾才驚覺她手腕上空無一物：丈夫林錦岐彌留之際親手纏上去的月老紅繩，並沒有陪她走到終點；她掌心緊緊握著的，是母親當年以鮮血寫下「活」字的香囊。一根紅繩，是林錦岐用半生虧欠換來的來世之約；一枚香囊，是一位母親用性命換來活下去的理由。網民對此吵翻天，有人質疑她「心狠、不愛了」，亦有人感嘆她終於做回「沈嘉蘭」。



內地熱播古裝劇《蘭香如故》於10月12日晚迎來大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

由譚松韻、劉學義主演的內地古裝劇《蘭香如故》於10月12日網上平台播出大結局後圓滿落幕。（《蘭香如故》劇照）

《蘭香如故》最後一幕，80歲的許蘭香在睡夢中安詳離世，鏡頭推近，觀眾驚覺她手腕上空無一物。（《蘭香如故》劇照）

蘭香的兩件信物：林錦岐許來世 香囊記來處

劇情交代，林錦岐因早年積下的舊傷復發，50歲在許蘭香懷中離世。他臨終前特意到月老廟求得紅線綁在兩人手腕，許下「來世再做夫妻」的約定。而香囊則是沈家遭難之夜，生母以血書寫下「活」字交由養母縫入。蘭香守寡三十年撐起林府，將子女養育成人，80歲於睡夢中離世，但生命盡頭卻未戴紅繩，引發網民對「蘭香去世時沒戴紅繩」的熱烈討論。

林錦岐（劉學義飾）臨終前特意到月老廟求得紅線綁在他與譚松韻的手腕上，許下「來世再做夫妻」的約定。（《蘭香如故》劇照）

林錦岐（劉學義飾）臨終前特意到月老廟求得紅線綁在他與譚松韻的手腕上，許下「來世再做夫妻」的約定。（《蘭香如故》劇照）

對於許蘭香臨終未戴紅繩的安排，網上評價兩極。有網民表示：「她這一生背負太多，最後握著香囊，是想做回沈嘉蘭」；有人心疼男主角：「林錦岐死前想的只有蘭香，蘭香想的卻只有母親」；亦有觀眾替男主角感到不值：「太心疼林大爺了，蘭香心好狠啊」。

許蘭香守寡三十年撐起林府，將子女養育成人，80歲於睡夢中離世，但生命盡頭卻未戴林錦岐求來的紅繩。（《蘭香如故》劇照）

許蘭香守寡三十年撐起林府，將子女養育成人，80歲於睡夢中離世，但生命盡頭卻未戴林錦岐求來的紅繩。（《蘭香如故》劇照）

譚松韻公開回信 豁達詮釋自我是最終歸宿

面對劇迷疑慮，譚松韻在大結局當天公開回信，回應了劉學義先前以林錦岐名義發出的獨白，亦同時澄清不戴紅繩並非否定這段感情：「若這紅線有用，我們來世一定能遇到彼此。若有緣，來世自然重逢，何須一根紅線束縛？」

若這紅線有用，我們來世一定能遇到彼此。若有緣，來世自然重逢，何須一根紅線束縛？ 譚松韻代表許蘭香評論

面對劇迷疑慮，譚松韻在《蘭香如故》大結局當天公開回信。（網上圖片）

譚松韻澄清不戴紅繩並非否定這段感情。（微博@電視劇蘭香如故）

譚松韻進一步說明，這一細節更深層的意義在於身世本源。許蘭香本名沈嘉蘭，前半生隱姓埋名，後半生成為主母還清情分。譚松韻受訪時形容許蘭香「善良不聲張、隱忍藏鋒」，點明她這一生為父母、子女與林府而活，臨終那一刻只想做回自己。愛情雖然沉重，但自我的來處與本源，才是生命最終的歸宿。

譚松韻受訪時形容許蘭香「善良不聲張、隱忍藏鋒」，點明《蘭香如故》中許蘭香這一生為父母、子女與林府而活，臨終那一刻只想做回自己。（微博@電視劇蘭香如故）

隨著《蘭香如故》的收官，其相關話題在微博持續引發熱議。（微博@電視劇蘭香如故）