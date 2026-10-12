三吉彩花《老千4》大膽出演床戲　昔「20歲還和爸爸洗澡」惹議

日本女星三吉彩花最近在韓國火了，但火的方式有點複雜。



她參演的韓國電影《老千4：惡魔之歌》9月23日在韓國上映，短短8天觀影人次突破100萬，賣座超過2.4億台幣（約5900萬港元），成為近期韓國影壇的一匹黑馬。她在片中飾演一個有黑道背景的日本企業高層「金子」，和男主角卞約漢（或譯：卞耀漢）上演了多場大尺度床戲，甚至有一場戲上半身全裸出鏡。

三吉彩花出演《老千4》韓國爆紅，劇中上演多場大尺度床戲。（《老千4：惡魔之歌》劇照）

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導演崔國熙後來在採訪裏透露，拍床戲之前他專門問過三吉彩花能接受什麼程度的裸露，對方的回答是「全部都可以」。導演聽完直接誇她「很帥氣」。對於一個第一次拍韓國電影的日本女演員來說，這個成績和態度都沒得挑。但韓國網友的關注點，很快就不在電影上了。

「20歲還和爸爸一起洗澡」被翻出來了

隨着電影熱度飆升，三吉彩花2020年在日本綜藝節目《蛋白酥皮的心情》上的一段發言被韓國網友翻了出來。節目裏聊到親子話題，有嘉賓問她：「聽說你出門會和爸爸手牽手，甚至有人到20歲還和爸爸一起洗澡，你怎麼看？」三吉彩花回答得很乾脆：「我確實一起洗過。」全場嘉賓都驚了。

更多三吉彩花節目中談到20歲還和爸爸一起洗澡詳細內容：

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她接着補充，自己直到高中都還會和父親一起泡澡，現在是因為父親覺得害羞才不再一起洗了。但她說，自己偶爾還是會進浴室幫父親洗頭。當被問到「所以喜歡的男性類型是像爸爸一樣的人嗎」，她回答：「沒錯。」這段六年前的發言，在韓國網絡上炸了。

韓國網友的評論畫風大概是這樣的：

「天哪，他們真是瘋了」

「這就是為什麼會有『乾爹』文化的原因吧」

「我只覺得這是一種變態的文化」

「真是個瘋狂的國家」



也有相對理性的聲音，說這是家庭觀念和文化差異的問題，沒必要過度放大。但爭議的核心其實在於：三吉彩花在銀幕上是一個冷艷、強勢、甚至帶有黑道氣場的女性角色，結果私下被扒出「20歲還和爸爸共浴」，這種反差讓韓國觀眾一時消化不了。這個反差，恰恰是她這次最出圈的地方。

其實仔細想想，三吉彩花走的路線一直都不太「常規」。她小學就開始當雜誌模特，11歲以日劇《非常老爸》出道，後來還在女團櫻花學院發過片。真正讓她在亞洲打開知名度的是兩件事：一是2019年拍了周杰倫《說好不哭》的MV，二是Netflix的《今際之國的有栖》。

她的外形條件在日圈裏算是獨一份的——172公分，身材比例好到被叫「美胸女神」，臉又長得偏冷，不笑的時候有點兇。這種氣質在日本女星裏不多見，放在韓國電影裏反而特別合適。《老千4》裏的「金子」這個角色，需要的就是一個讓人看不透、帶點危險氣息的女人。

而她私下被翻出來的「父控」發言，又和她銀幕上的冷艷形象形成了巨大的反差。這種反差本身，就是話題。

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她為什麼這麼拚？

三吉彩花今年剛滿30歲，她在採訪裏說過，30歲對她來說是一個「很大的轉折點」。她十幾歲的時候就說過想「在亞洲活躍」，現在終於開始有實質性的進展。

除了《老千4》，她前不久還在韓國網絡節目《艾根男Swings》裏透露，自己在韓國的業務接洽才剛剛起步，目前有幾個本土合作項目正在推進中。她還說喜歡韓國人「直接的情感表達」，覺得在韓國的時候自己也能更自然地表達情緒。看得出來，她是真的想認真闖韓國的。

爭議歸爭議，票房歸票房

《老千4》是《老千》系列的最後一部，9月23日上映後，6天就反超了同檔期的《暗殺》，登上韓國單日票房榜首。到9月30日，累計觀影人次正式突破100萬。這個成績對一部19禁電影來說相當能打，對三吉彩花本人來說也是一次成功的轉型。她在片中的戲份不是花瓶式的存在——「金子」這個角色掌握全球賭場局勢，親自設計跨國賭局，和卞約漢有大量對手戲。

至於「和爸爸洗澡」這件事，日本媒體其實也報道過。嚴格來說，她實際共浴的時間是到高中階段，成年後因為父親覺得尷尬才停止。但韓國網友翻出來的綜藝片段裏，她自己說的是「20歲」，這個數字上的出入也讓爭議變得更複雜。

日本網友對這件事的態度倒是挺平淡的。畢竟在日本綜藝裏，這種程度的家庭話題算不上什麼爆炸新聞。但放到韓國文化語境裏，就完全是另一回事了。三吉彩花本人目前沒有對爭議做出回應。她繼續在韓國跑宣傳，繼續拍新項目。票房數據擺在那裏，罵聲也擺在那裏。對於一個正在努力拓展海外市場的日本女演員來說，這大概就是闖韓的代價——你演得再好，觀眾最想聊的，可能還是你六年前在綜藝上說過的某句話。

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