潘冬平與太太發聲明：自願放棄「藥倍安心」獎項　希望平息風波

肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台捲入「請槍」爭議，香港資優學苑及教育城早前公布調查，指接納其作品屬原創概念，參賽獎項均獲保留。潘冬平與太太彭詠枝發聲明回應，強調「藥倍安心」為女兒的原創概念，源於她對醫療安全的關注和希望減少醫療事故的願望。



外界關注為何彭詠枝聘用美國AI公司製作平台，聲明解釋，因彭詠枝認為「藥倍安心」有潛質發展為商業用途，亦憂慮概念被其他人抄襲等，所以與該公司接洽，探討「開發商業化潛質的產品」，承認當時無向該公司提及「藥倍安心」已經參賽，彭詠枝就事件引起的風波深表歉意。



聲明續指，爭議發生後，對年僅16歲的女兒造成極大心理壓力，指已主動決定自願放棄「藥倍安心」獎項，希望可以平息風波，以免女兒再受無止境的攻擊，決定獲女兒的同意，亦希望各界停止揣測及網上攻擊，給予孩子一個喘息的空間，讓她逐步走出精神上的困擾，在即將來臨的新學期可以重返正常校園生活。



潘冬平與太太就有關「藥倍安心（MediSafe）」之回應聲明全文



關心「藥倍安心」(MediSafe) 的各界朋友：

近日，我們女兒浠淳因「藥倍安心（MediSafe）」的比賽事宜引發了廣泛的討論。惟早前各賽事主辦機構正在對有關事宜進行調查，為尊重調查過程及避免影響相關結果，故一直未有向傳媒作出公開回應。

繼早前獲悉香港資優教育學苑及日內瓦國際發明展宣布「藥倍安心」符合比賽規則，維持有關比賽結果後，近日也獲悉香港資訊及通訊科技獎主辦機構經調查後維持比賽結果。故此，我們希望能就相關事宜作出回應，並就當中一些事實作進一步闡述。

我們希望大家能明白女兒構思「藥倍安心」的初衷，是因為她注意到近年因錯誤處方藥物而導致的醫療事故，期望透過科技去解決問題，並引起各界對此議題的關注。爭議發生後，各主辦機構相繼宣布作出調查，惟部分人士仍透過社交媒體對女兒進行人身攻擊，令年僅16歲的女兒造成了極大的心理壓力。我們衷心希望經過今次的回應，能讓事件盡早得以平息。同時，亦誠心為今次事件引起的社會紛擾而致歉。

我們希望就有關公眾疑慮作出以下回應：

1. 關於「藥倍安心」的原創

「藥倍安心」為浠淳的原創概念，源於她對醫療安全的關注和希望減少醫療事故的願望。

女兒於2023年受到本地一則處方藥物嚴重失誤的新聞所啟示，開始搜集資料、構思及創建「藥倍安心」，以人工智能核對藥物處方。她於同年10月正式向老師表達參賽意願，並已於2024年1月率先向「香港青少年創新科技大賽」正式提交作品構思、設計及演示，示範其作品的功能性，展示對各種藥物處方失誤的準確檢測能力，顯示了「藥倍安心」的實用性；而2024年2月，她亦向「少年警訊創新科技大賽」提交「藥倍安心」演示，展示了其作品的功能應用。「藥倍安心」的原創性來自於浠淳，這一點是無可否認的。

鑑於浠淳媽媽認為女兒的「藥倍安心」有潛力成為首個同類型能實際應用的方案，並憂慮在公開比賽中發表後，概念可能被其他人抄襲及發展為商業用途，故她於2024年3月自行接洽AI Health Studio探討開發有商業化潛質的產品。浠淳媽媽向該公司提供源自浠淳的「藥倍安心」概念及相關資料，該公司於2024年3月開始受託開發驗證商業可行性的最簡可行產品。當時浠淳媽媽並沒有提及女兒的「藥倍安心」已經參加比賽的事宜，故AI Health Studio對此並不知情，浠淳媽媽對今次事件所引起的風波深表歉意。

關於其後的比賽，近期為回應社會關注，各相關比賽的主辦機構已對事件重新調查，並已經各自發出通告宣布調查結果。

2. 關於數據使用的誤解

​​有關「藥倍安心」應用了真實病人數據的誤解，我們已於早前澄清有關數據僅為模擬病人，從沒使用真實病人數據。而事實上，她參賽時有表示所用數據為模擬病人，比賽主辦單位調查結果也證實了此點。

浠淳在接受傳媒訪問時可能一時口誤表達不清，引起誤解，浠淳就此致歉。

3. 關於藥物資料庫的使用

​對於使用藥物資料庫的爭議，「藥倍安心」所使用的公開藥物資料庫使用條款允許非商業用途。有人發動網民一人一信，並提供信件樣本向藥物資料庫舉報「藥倍安心」不符資料庫的使用條款，強調「藥倍安心」是已經可以商業應用 (commercial-ready)，更強調其中一個藥物資料庫網站有禁止數據爬取的使用條款。其實這條款是今年才新加的，浠淳去年參賽時並沒有此條款。

而事實上，「藥倍安心」至今仍未有作商業應用，我們已去信藥物資料庫澄清，亦已獲得對方接納。

​4. 網絡欺凌行為

​對於網絡上針對我們一家鋪天蓋地的攻擊和抹黑，攻擊對象包括與事件完全無關的家庭成員，我們一直默默承受。有關主事者的言論和行為已遠遠超過一般善意「吹哨人」（good-faith whistleblower）本該使用的合理方法。

​主事者在網上不斷欺凌女兒，例如主事者以女兒的照片加上「2025香港小姐選舉已完」標題，引發其他網民對女兒樣貌及身材的討論。

​當有網民批評主事者對人不對事，作人身攻擊，主事者以「對whistleblower嚟講，大眾嘅attention就係最好嘅保護」作為人身攻擊理由。又有網民質問她爲何要成為網暴加害者時，她回答「我就不嬲以暴易暴」。

​在一個帖文中，主事者甚至表示「預防自殺系統係咪可以俾千金試用？」

​主事者一方面極力要求日內瓦國際發明展撤銷我們女兒的獎項，另一方面卻以「雞棚」、「野雞獎」、「豬肉獎」等語貶低日內瓦國際發明展，對賽事極不尊重。不僅損害賽事聲譽，也羞辱女兒和所有參賽者。

​關於主事者多次通過社交媒體及傳媒表示她受到威脅、滋擾和打壓，我們在此必須鄭重聲明，我們一家從未參與，也從未慫恿，煽動或指使任何第三方作出任何威脅、滋擾及打壓等行為或言論，因此也與我們完全無關。我們絕不認同此等行為，並認為遇到任何疑似違法行為理應報警處理。我們相信，任何討論應以理性為基礎，而非針對個人的攻擊或抹黑。

有關網絡欺凌及其造成的負面影響至今已持續超過兩個月，導致年僅16歲的浠淳精神極度困擾，面臨崩潰邊緣。

我們重申社會不應容忍不負責任甚至可能違法的網絡欺凌行為，尤其是對象為未成年孩童，此類行為過去曾導致不少悲劇發生，希望各界關注。

作為父母，女兒的身體和精神健康至為重要，因此我們作出了艱難的考量，在比賽主辦機構調查完結前，我們已主動決定自願放棄「藥倍安心」獎項，希望可以平息風波，以免浠淳再受無止境的攻擊，這決定亦得到女兒的同意。但為尊重比賽主辦機構的調查程序和裁決，我們決定等待所有調查結束。

現在，所有調查已經完結，我們也已經正式向各主辦機構提出自願放棄所有關於「藥倍安心」的獎項。懇請各界理解，這是父母保護孩子生命及身心健康之舉。事件演變至今，當中確有不足不智之處，再次對事件引起的社會紛擾深表歉意。衷心感謝所有曾給予支持的人士，也為事件對學校和賽事主辦機構帶來的不便致歉。

我們明白社會各界對事件的關注與討論，但對於不實指控及惡意攻擊，我們會保留法律追究權利。希望各界停止揣測及網上攻擊，給予孩子一個喘息的空間，讓這場風波儘快平息， 讓她逐步走出精神上的困擾，在即將來臨的新學期可以重返正常校園生活。

再次衷心感謝社會各界的諒解。

潘浠淳父母 敬上

2025年8月22日

