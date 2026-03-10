藥倍安心｜甄選機構加強賽事申報機制　形容潘晞淳是出色學生

肝癌權威潘冬平之女、聖保羅男女中學學生潘晞淳所研發的「藥倍安心」AI網頁平台，曾參與多個本地及國際賽奪獎，去年被揭有「請槍」疑雲。



有份負責甄選及培訓潘晞淳參與日內瓦國際發明展的新一代文化協會，今日（10日）舉行傳媒茶聚，主席蘇祉祺強調，去年經調查後，已證實作品的原創性，形容潘是出色的學生，「如果真係咁將佢打死，仲邊有人夠膽搞創科？」他表示，事後協會已加強申報機制，參賽者如有指導老師、曾諮詢科技公司意見等須主動申報。



新一代文化協會主席蘇祉祺：原創性真係佢

聖保羅男女中學學生潘晞淳曾憑「藥倍安心」參與新一代文化協會舉辦的第26屆青少年創新科技大賽，其後亦再經協會甄選及培訓，參與第50屆日內瓦國際發明展奪銀獎。

其後平台引起「請槍」風波，協會與資優學苑成立小組跟進調查，結果指不涉比賽公平性。主席蘇祉祺強調，事件已清楚交代，重申潘遞交作品時，由潘母聘用做商品化的美國AI人工智能公司，「尚未出世、註冊」；協會曾與其指導老師核實，亦獲日內瓦發明展的評審委員會確認作品有效，「原創性真係佢」。至於潘牽涉的另一香港資訊及通訊科技獎，他稱不便評論。

他對於作品引起「請槍」風波感到可惜，形容潘是出色的學生，又呼籲傳媒報道要求真。

如果真係咁將佢打死，仲邊有人夠膽搞創科？好多專利、好多嘢要參考人哋，唔係天生就識㗎嘛。 新一代文化協會主席蘇祉祺

（圖右）蘇祉祺指，協會已加強旗下賽事申報機制，如參賽者曾就作品諮詢指導老師、科技公司意見，須向機構主動申報。圖左為政賢力量總幹事姚子逸。（胡家欣攝）

加強申報須列明指導教師、被諮詢科技公司資料

不過經此一役，蘇祉祺指，協會舉辦的所有科學賽事及項目，已加強申報機制，包括若作品有應用人工智能，須指出作品使用的部份；若參賽者曾向指導教師、科技公司等尋求意見，亦要聲明。他指，協會的賽事首先重視作品原創性，「即概念嚟自小朋友」，其次是創新性和實用性。

蘇祉祺表示，若然作品有不足，學生聽取意見後再改進也無妨，稱其它國際賽事也有相關做法，只要作出註明和申報便可。

他承認要靠參賽者主動申報，查證核實上有難度，特別涉及人工智能部份，所以評審委員會的判斷是關鍵，要打醒十二分精神審視，透過與參賽者面試對答，了解對方對作品的構思。