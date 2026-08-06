藥倍安心風波吹哨者鄭曦琳今踢保稱無條件獲釋　消息指警方仍調查

「藥倍安心」風波吹哨者鄭曦琳今年2月5日涉「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被警方拘捕。事隔約半年，鄭曦琳今日（8月6日）在社交平台發文指，就「藥倍安心」事件中被指涉嫌違反俗稱「起底罪」一事，已於今日完成「踢保」程序，稱獲警方無條件釋放。



據了解，案件仍在調查中，由港島總區重案組第2A隊跟進。



鄭曦琳8月6日聲明指獲警方無條件釋放。

鄭曦琳今日在社交平台發文指，就「藥倍安心」事件中被指涉嫌違反俗稱「起底罪」一事，已於今日完成「踢保」程序，獲警方無條件釋放。

鄭曦琳2月6日在社交媒體Threads上指，她2月5日因「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。（Hailey Cheng Facebook）

藥倍安心爭議源於由肝癌權威潘冬平女兒潘浠淳研發的AI網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」在本地及海外獲獎，包括「2024年香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」的大獎得主、金獎和特別嘉許獎等，惟去年六月中，平台被揭涉及原創性及病人私隱爭議。

吹哨者鄭曦琳則在今年2月6日在社交媒體Threads指，2月5日因「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。帖文中並附上由警方發出的「發給被捕人的通知書」的圖片，圖片顯示通知書上清晰寫有其中、英文全名。

警方當日表示接獲私隱專員公署轉介，指有人在網上社交平台未獲資料當事人同意而披露其個人資料。港島總區重案組人員經調查後，2月5日拘捕一名24歲本地女子，涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」。

鄭曦琳今年2月6日於社交平台發文指，2月5日被以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名拘捕。（鄭曦琳Facebook）

據了解，被捕人涉嫌在2025年6月16日至10月13日，與另外兩名身份證不明的社交媒體用戶開始在Threads、Instagram及Facebook上發布針對受害人及其他人的「人肉搜尋」貼文與評論，未經受害人同意便披露了他們的個人資料，包括受害人的姓名、就讀學校、職業、家庭照片、社交媒體帳戶及住址等。因此受害人及其家人不僅受到心理傷害，而且還受到電話及電郵的資料。

受害人的母親於2025年11月向個人資料私人專員公署報案，其後該案件轉交警方調查，警方在2026年2月5日，長沙灣警署將被捕人拘捕。