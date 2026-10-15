梅根重返倫敦密會御用髮型師！網民批扮被街拍　疑為個人品牌帶貨

薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）在與哈里王子（Prince Harry）展開英國慈善探訪前夕，現身倫敦肯辛頓宮附近的The Park餐廳，與其合作多年的「御用」婚禮髮型師George Northwood密會小聚長達兩小時。二人自2018年大婚晚宴結緣以來，一直保持著密切的合作關係與深厚私交。這場備受矚目的相聚不僅展現了二人多年的合作默契，隨著英王查理斯三世（King Charles III、又譯：查爾斯三世）及白金漢宮強調二人僅為「普通公民」後，亦引發網民針對這段多年情誼以及梅根高調亮相的強烈熱議，質疑其正為個人商業品牌進軍英國市場鋪路。



薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）在與哈里王子（Prince Harry）展開英國慈善探訪前夕，現身倫敦肯辛頓宮附近的The Park餐廳。（IG@meghan）

梅根現身倫敦肯辛頓宮附近的The Park餐廳，與其合作多年的「御用」婚禮髮型師George Northwood密會小聚長達兩小時。（IG@georgenorthwood）

相識八年默契深厚 曾打造經典婚禮髮髻及隨行外訪

據英國的《每日快報》（Daily Express）報道，George Northwood與梅根的合作始於2018年，當時梅根在倫敦尋找髮型師，二人一見如故。George Northwood最著名的作品，便是於2018年5月為梅根大婚晚宴打造的經典隨性髮髻（evening wedding bun），搭配Stella McCartney白色掛頸婚紗。

George Northwood最著名的作品，便是於2018年5月為梅根大婚晚宴打造的經典隨性髮髻（evening wedding bun）。（IG@georgenorthwood）

George Northwood最著名的作品，便是於2018年5月為梅根大婚晚宴打造的經典隨性髮髻（evening wedding bun），搭配Stella McCartney白色掛頸婚紗。（IG@meghan）

George Northwood最著名的作品，便是於2018年5月為梅根大婚晚宴打造的經典隨性髮髻（evening wedding bun），搭配Stella McCartney白色掛頸婚紗。（IG@meghan）

其後，他更隨梅根遠赴澳洲及東加等國執行皇家外訪。George表示二人理念高度契合，即使梅根移居美國後仍經常保持聯絡，並讚揚梅根相當支持小型企業。不過，部分網民對這段多年合作背景提出了犀利評價，冷嘲其當年婚禮髮型宛如「被雜草修剪機整過」，甚至嘲諷George陪伴現身「難道真的以為這能幫他帶來更多顧客？」

George表示二人理念高度契合，即使梅根移居美國後仍經常保持聯絡，並盛讚梅根極具支持小型企業的心意。（IG@georgenorthwood）

當年婚禮髮型宛如「被雜草修剪機整過」。 網民留言

倫敦餐廳小聚兩小時 精緻穿搭引爆網民「擺拍」質疑

據專門報道梅根的粉絲諮詢網站分析，在前往諾丁漢（Nottingham）慈善探訪前夕，梅根身穿Marks&Spencer（又譯：瑪莎百貨）黑色西裝外套、Anine Bing牛仔褲及Jennifer Chamandi高跟鞋，手提Chanel復古手袋，與George Northwood在肯辛頓宮附近的The Park餐廳小聚兩小時。據英國周刊《HELLO! Magazine》指出，這場私人聚會隨即被著名街拍機構Backgrid拍攝並曝光。

媒體報道，梅根與George Northwood在肯辛頓宮附近的The Park餐廳小聚兩小時。資料圖片。（IG@meghan）

針對這場午餐聚會，網民評價兩極。有網民質疑聚會根本是梅根主動向狗仔隊通風報信（「Definitely she called the paps」），批評她「每一次都能精準瞄準鏡頭」；但亦有時尚網民給予正面評價，認為她這次將平民品牌與奢華單品混搭，造型簡潔俐落。

針對這場午餐聚會，網民評價針針見血，紛紛質疑聚會根本是梅根主動向狗仔隊通風報信（「Definitely she called the paps」）。（IG@meghan）

私人身份重返英國探訪 商業鋪路疑雲再起

George Northwood與梅根的重聚，恰逢梅根與哈里重返英國開展慈善探訪之際。儘管白金漢宮早前明確強調兩人現時已是「私人身份」，但梅根依然在多年信任團隊（如髮型師）的陪同下為諾丁漢慈善活動預熱。

George Northwood與梅根的重聚，恰逢梅根與哈里重返英國開展慈善探訪之際。（IG@meghan）

George Northwood與梅根的重聚，恰逢梅根與哈里重返英國開展慈善探訪之際。（IG@meghan）

儘管白金漢宮早前明確強調兩人現時已是「私人身份」，但梅根依然在多年信任團隊（如髮型師）的陪同下為諾丁漢慈善活動預熱。（IG@georgenorthwood）

對於這場有髮型師隨行的探訪行程，網民展開熱烈討論。有網民犀利指責梅根是藉多年友情與公關穿搭為其個人生活風格品牌（如 American Riviera Orchard 或相關商業項目）「帶貨」，質疑其高調曝光與要求私生活的聲明大相逕庭；但同時亦有網民給予正面支持，指出老朋友餐敘與支持公益極為自然，「任何人不論有無頭銜都有自由做慈善與聚會，外界無須過度諷刺」。

網民針對這場有多年合作髮型師加持的「重返秀」展開熱烈討論，有網民犀利指責梅根是藉多年友情與公關穿搭為其個人生活風格品牌（如 American Riviera Orchard 或相關商業項目）「帶貨」。（IG@aseverofficial）