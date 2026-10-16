盧宛茵爆惡頂女星鬧岳華唔識做戲　 狠批不合群：個個都知係邊個

73歲資深演員、有「TVB御用阿媽」之稱的盧宛茵（Madam Lo）入行逾半世紀，近年已約滿離巢過着悠閒的半退休生活。日前她接受傳媒專訪大談近況，期間罕有大爆料，提到昔日片場的火爆秘聞，狠批曾有女演員目中無人兼狂踩前輩，更透露已故老戲骨岳華曾被對方當面教訓「唔識做戲」。

盧宛茵近年已約滿離巢過着悠閒的半退休生活。(張嘉敏攝)

霸道女星鬧岳華唔識做戲

Madam Lo在專訪中直言片場內曾遇過性格霸道、自以為是的藝人。她憶述當時情況：「有一次，一個女演員呢就……好唔合作嘅。即係嗰個女演員，個個都知嘅，不過我唔開名。個個都知佢係邊個，佢係人都話嘅。即係岳華又話，陳鴻烈又話。」Madam Lo透露當年拍完錄影廠戲份回到化妝間，遇見已故前輩岳華滿臉怒氣，一問之下對方激動表示：「嗰個……居然話我唔識做戲喎」。Madam Lo毫不留情批評該女星：「呢個女演員其實好多人都話過佢，好唔合群嘅。即係個個都話，不分大細，大又話、細又話、乜又話，好似佢至叻咁。」

盧宛茵爆料指岳華被一女星鬧唔識做戲。（電視截圖）

享受半退休生活 最想挑戰反差角色

除了片場風波，Madam Lo亦大方分享當下的生活心態。自言已步入長者行列的她，坦言以往日夜顛倒拍劇太辛苦，現時只想隨心生活，閒時逛街、搭港鐵、飲茶聚會。雖然處於半退休，但她對演戲仍抱有憧憬，笑言若有好劇本，極渴望挑戰「表面正常但其實是殺人犯」之類的反差角色。早前她在街頭遇上熱情夫婦影迷，對方大讚其演技並力勸她千萬不要言休，令她倍感溫暖，直言演員只是一份普通工作，如今只想活在當下，「有得食就食，有得飲就飲」，輕鬆享受人生。

盧宛茵表示對演戲仍抱有憧憬。（資料圖片）