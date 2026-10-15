內地工人撞樣陳小春被誤認親生弟弟　直播回應爭議：沒有胎記

近日有網民於福建寧德霞浦發現一名在工廠車間打工的大叔（姓陳，名祥祿），無論五官神態、身形氣質以至標誌性體態，皆與藝人陳小春高度吻合。更令網民嘖嘖稱奇的是，該名工人與陳小春耳朵的同一位置上，竟然都長著一個獨特的凹窩痕跡。拍攝短片的網民透露，該名工人大叔年約50多歲，同樣姓陳，說話時帶有明顯的廣東口音，過去在廣東工作時亦曾多次被指長相酷似明星。



陳小春（微博圖片）

近日有網民在抖音分享短片，發現一名員工與陳小春神撞樣。（抖音截圖）

留言區遭洗版籲核查關係

隨著工人大叔的影像在網絡持續瘋傳，大批網民紛紛湧入陳小春及其妻子應采兒的社交帳號留言區，貼上工人的對比照片並集體喊話，呼籲陳小春親自出面核查對方是否為失散多年的親生弟弟。

網民湧入陳小春與應采兒的留言區集體喊話。（抖音截圖）

網民湧入陳小春與應采兒的留言區集體喊話。（抖音截圖）

此風波亦讓陳小春童年辛酸的家境再度受到審視；陳小春幼年隨家人生活於廣東惠陽農村，因家貧無力撫養最小幼弟，父母無奈以三千元人民幣補償金將幼弟送養；其後陳小春隨家人移居香港，初期只能擠在環境惡劣的公屋及木屋籠屋生活。陳小春十來歲便到地盤及理髮店打工擔起家計，多年來恪守父親叮囑不主動打擾對方生活，這段往事令不少網民對工人大叔的身份產生豐富聯想。

不少網民認為工人大叔就是當年陳小春被賣掉的弟弟。（抖音截圖）

工人直播澄清有兄姐非抱養

面對排山倒海的認親呼聲，當事人大叔於10月15日親自透過直播間正面回應外界疑惑。他明確表示自己並非自幼被他人抱養，身上亦沒有傳聞中的胎記，家中上面有兩個哥哥，本人今年47歲（老家為福建寧德霞浦），目前維持未婚狀態，直接否認了與陳小春的血緣關係。

撞樣陳小春的工人大叔開直播回應，直接否認了與陳小春的血緣關係。（抖音截圖）

與此同時，最初拍攝該名大叔短片的博主亦發表公開聲明，澄清短片純屬工作與生活中的偶然拍攝，絕不存在惡意炒作。該博主透露，短片意外爆紅後給大叔任職的企業帶來了不小的輿論壓力，考慮到公司目前正處於籌備上市的關鍵階段，為避免繼續產生不必要的風波與困擾，自己已選擇主動向公司提出離職。