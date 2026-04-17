陳曉東首回應被評「最虛偽藝人」第一　曾因「格格不入」懷疑自己

50歲香港男星陳曉東，過去以俊朗外型與溫和形象走紅，卻曾被網路票選為「最虛偽藝人」第一名。近日他登上香港電台節目《又係時候同一天講再見》，首度正面回應此事，坦言多年來始終感到困惑與無奈。



陳曉東票選「最虛偽藝人」第一名 首度回應

陳曉東回憶起當年被貼上「虛偽」標籤，在節目中不禁反問：「我到底虛偽在什麼地方？」他解釋，笑容只是他的個性與社交禮節，並不代表在演藝圈中刻意偽裝，

我笑，不等於我虛偽，有時只是不知道該怎麼回答問題。

他坦承，年輕時的自己個性過於直率，甚至有些不圓滑，對於戀情與隱私不愛遮掩，與大環境的期待有所衝突。

陳曉東首度正面回應過去被網路票選為「最虛偽藝人」第一名。（FB@陳曉東）

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這種「格格不入」的挫折感，曾讓他一度陷入自我懷疑，思考自己是否真的適合吃這行飯，甚至懷疑若拋開那些花邊新聞，自己作為藝人的價值究竟還剩下什麼。

從內向少年到歌壇男神 放棄留學追夢

回顧入行契機，陳曉東透露自己其實個性內向，年輕時甚至不敢在眾人面前唱歌。直到卡拉OK文化興起，他才逐漸建立自信。為了實現歌手夢，他毅然放棄出國留學機會，主動聯繫音樂人戴思聰爭取試音，最終成功踏入演藝圈。

陳曉東為了實現歌手夢，他毅然放棄出國留學機會，主動聯繫音樂人戴思聰爭取試音，最終成功踏入演藝圈。（《Holiday》專輯封面）

1995 年出道後，陳曉東憑藉《心有獨鍾》、《比我幸福》等金曲紅遍亞洲，曾入圍金曲獎最佳新人，更被封為「香港四大小生」之一。除了歌唱事業，他在影視圈也交出亮眼成績單，電影處女作《虎度門》便入圍香港電影金像獎最佳新演員，奠定了全方位男神的地位。

挺過合約糾紛與「過氣」低潮 靠《倩女幽魂》成功轉型

不過，陳曉東的演藝之路並非一路順遂，他過去曾因合約糾紛陷入事業谷底，甚至被酸「過氣」。直到2003年接演電視劇《倩女幽魂》，才成功打開中國大陸市場，並在後來與台灣籍妻子相識結婚，目前定居北京，育有兩名愛女。

他也曾在節目中趣談置產心得，透露當初在上海為父親買房，卻因梁朝偉代言導致房價大漲，讓他不得不多花一筆錢。後來在機場偶遇梁朝偉，他還幽默地向對方打趣：

都是因為你，收那麼高的廣告費，害我要花更多錢買房。

這份能拿過往低潮與挫折開玩笑的豁達，顯示出他早已走出陰霾。

重返紅館倒數！出道 30 週年演唱會門票引發搶購熱潮

迎來出道30週年，陳曉東將於6月19日重返香港紅磡體育館舉辦《NEON Reflections 30》演唱會，門票開賣即引發搶購熱潮，足見男神魅力不減。為了回饋不離不棄的歌迷，他更精心製作紀念雙 LP 黑膠唱片，收錄多首經典粵語金曲。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】