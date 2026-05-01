梁詠琪機場被捕獲50歲純素顏曝光嚇呆網民　一舉動令人意想不到

月前剛踏入50歲的梁詠琪（Gigi），去年迎來入行30週年，工作行程排得密密麻麻。繼早前推出電影《逆轉上半場》獲好評後，緊接還有劇集《聰明鎮》即將播映，密鑼緊鼓為7月在上海舉行的舞台劇作準備。但儘管公事繁忙，向來家庭至上的梁詠琪，仍不忘抽空陪伴西班牙籍丈夫Sergio及女兒Sofia。日前，就有網民在韓國仁川機場野生捕獲梁詠琪一家三口，不但其純素顏狀態震驚網民，期間一舉動更令人意想不到。

梁詠琪 (Gigi) 初出道時憑一把清爽短髮以及清純外貌，俘虜了萬千少男的心。（《短髮》MV截圖）

梁詠琪至今仍keep住標誌性短髮。（資料圖片）

梁詠琪一家三口幸福美滿。(IG圖片)

韓國機場被偶遇 主動脫口罩合照極親民

近日，有網民在社交平台分享了一張在韓國機場偶遇梁詠琪一家的合照，並感性寫道：「24年前聽著磁帶裡《魔幻季節》的我，應該不會想到，24年後會遇到她，並擁有了一張合影。最關鍵的是，她和二十四年前一點沒差，歲月果然不敗美人。」

梁詠琪月前慶祝50歲生日快樂！（IG@gigileungwingkei）

梁詠琪早前參與電影《逆轉上半場》。（《逆轉上半場》劇照）

梁詠琪主演劇集《聰明鎮》今年出街。（IG@gigileungwingkei）

梁詠琪將演出全國語對白的舞台劇《我們成為的她》。（舞台劇《我們成為的她》海報）

照片中可見，留著一把招牌短髮的梁詠琪，當日穿上一件簡約的深藍色長袖衛衣配搭牛仔褲，肩背墨綠色休閒包，打扮非常低調質樸。當面對網民的合照請求，梁詠琪表現得極之友善，不但毫無明星架子，更主動脫下口罩，露出微笑與對方合影。

梁詠琪一家三口在韓國被捕獲。（小紅書@ayuyou）

50歲素顏狀態絕佳

而最令網民驚嘆的是，博主透露當日梁詠琪是「純素顏」，且狀態極佳。在毫無妝容遮蓋及濾鏡修飾下，梁詠琪的皮膚依舊緊緻透亮，五官清秀，完全不像年屆半百，網民紛紛留言激讚：「她竟然拉下口罩拍照，真的很有禮貌」、「好有親和力，拉下口罩合影」、「哇，我小時候她就長這樣，現在我都老了，她還是這麼年輕」、「好年輕啊，怎麼會是50歲的人」、「Gigi是真美人啊」、「見過好些合影，都是明星帶著口罩素人露著臉，你們剛好相反，她人真好」、「素顏還挺好看的」、「難以想像這是50歲，而且這麼自然！！！」

博主透露當日梁詠琪「純素顏」。（小紅書@ayuyou）

外籍老公亂入鏡頭顯可愛 女兒Sofia身高直逼爸爸肩膀

除了梁詠琪的凍齡美貌成為焦點外，合照中另一個亮點是，當時正排隊等候的老公Sergio，見到老婆與粉絲合照時，不但沒有不耐煩，反而露出一副「萌樣」看著鏡頭「亂入」，展現可愛一面。而站在Sergio身旁的愛女Sofia，雖然在照片中僅以背影示人，但身穿黃色上衣的她明顯長高不少。年僅11歲的Sofia身高已高過爸爸的肩膀位置，完美遺傳了父母的高挑基因，可見已長得亭亭玉立。博主也忍不住大讚：「一家子都很nice」，溫馨畫面羨煞旁人。

梁詠琪近年亦再度活躍幕前。（IG@gigileungwingkei）

重拾歌手身分開演唱會。（IG@gigileungwingkei）

狀態極佳。（IG@gigileungwingkei）

無懼素顏示人。（IG@gigileungwingkei）

曾被指是「耍大牌代表」

提起「梁詠琪」和「機場」兩個Keyword，網民難免回想起以往的「搭飛機傳聞」，梁詠琪曾被空姐爆料是搭飛機出了名的「耍大牌代表」，難搞程度被空中服務員評為「最討厭的明星乘客」。最經典有兩件事，第一是有空姐很親情跟她打招呼，並叫她的英文名「Gigi」，豈料遭梁詠琪黑面表示請叫「梁小姐」；第二件事，有空姐要求與梁詠琪合照，她亦親切答應，還與空姐閒聊，望傳回相片給她留念！殊不知梁詠琪事後竟拿着合照向航空公司投訴，指乘坐飛機時「被人騷擾」，令涉事空姐馬上被上級叫去「照肺」，這兩件事導致梁詠琪人品遭受質疑。