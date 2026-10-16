雪莉離世7年　閨蜜KARA姜知英深夜曬珍藏燦笑合照　淚喊：好想妳

前韓國女子天團f(x)成員雪莉（Sulli）於2019年不幸輕生離世，如今時間一晃眼過去，至今已整整滿7年了。14日正是她的忌日，與雪莉同為1994年出生、擁有極深閨蜜情誼的KARA成員姜知英，特別在社群平台上曬出多張兩人的昔日珍藏合照，並簡短寫下「好想妳！」三個字，真摯動人的文字讓全網粉絲看了相當鼻酸。



深夜曬珍藏親密合照！知英、雪莉臉貼臉搞怪笑顏曝光

姜知英於14日深夜透過IG分享了多張與雪莉私下相處的珍貴照片。畫面中，兩人親密地將臉緊緊貼在一起，對著鏡頭露出最燦爛純真的笑容，甚至還一起擺出可愛搞怪的表情，記錄下當年兩人最自然、最毫無防備的開心模樣。

雪莉於2019年不幸輕生離世，如今時間一晃眼過去，至今已整整滿7年了。10月14日正是她的忌日。（IG@jelly_jilli）

姜知英於14日雪莉忌日深夜分享了與雪莉私下相處的珍貴照片。（IG@kkangjji_）

KARA姜知英與雪莉同年出生，擁有極深閨蜜情：

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知英沒有撰寫長篇大論，僅以簡短的「好想妳！」表達對摯友無盡的思念，字裡行間流露出濃濃的不捨。

回顧2019年10月14日，雪莉被發現於家中離世，得年僅25歲。突如其來的噩耗在當時震撼了整個韓國演藝圈，也讓無數喜愛她的粉絲與圈內好友心碎不已。

當時同為「94 LINE」的好友們紛紛停工悼念，如今7年的時間過去，雖然演藝圈環境不斷更迭，但身邊的摯友與廣大歌迷依然每年會在特定時刻以不同方式深切懷念她。

思念從未停止！粉絲淚崩留言：謝謝知英一直記得她

知英貼文一出後，立刻吸引數萬名網友與粉絲湧入按讚與留言，許多歌迷看到雪莉當年那張毫無陰霾的笑容，紛紛留言直呼：

「時間過好快，7年了」

「謝謝知英一直幫我們惦記著她」

「希望雪莉在另一個世界也能這樣無憂無慮地笑著」



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