東張西望｜譚詠麟好友億萬富商破產做洗碗　出軌不認錯遭子捲千萬

TVB節目《東張西望》最新一集報道了一宗令人唏噓的豪門恩怨。年逾七旬的港商陳先生，昔日曾是身家過億、出入有專車接送的富豪，更自稱是樂壇校長譚詠麟的摯友。然而，多年前的一段婚外情令他遭前妻分走大半身家，其後更慘遭親生兒子捲走千萬公款。如今破產淪為洗碗工的他，在走投無路下，決定親自來港向大仔追討欠款。

千里尋子追債。（《東張西望》節目截圖）

在內地開海鮮火鍋店身家一度過億。（《東張西望》節目截圖）

自稱是樂壇校長譚詠麟的摯友。（《東張西望》節目截圖）

昔日億萬富商出軌被分身家

陳先生於90年代看準四川缺乏海鮮供應的商機，在成都開設海鮮火鍋店賺得第一桶金，隨後在香港及內地狂買物業，身家一度過億。坊間曾盛傳該火鍋店有譚詠麟入股，陳先生對此澄清：「其實唔係，譚詠麟同我哋關係特別好。」當年陳先生出於信任，將所有物業登記在妻子名下。惟後來因長期分隔兩地而發生婚外情，最終前妻單方面申請離婚並帶走名下全部物業與資產。談及此事，陳先生至今仍覺得自己並非全錯：「我出現第三者，肯定我錯。但我搵咁多錢，佢將啲錢全部攞走晒，我又無畀錢人，點解會錯成咁呢？」

因長期分隔兩地而發生婚外情。（《東張西望》節目截圖）

遭子背叛捲公款致公司結業

離婚後，陳先生的事業屢遭重創。2015年，其火鍋店捲入官司，陳先生指大仔竟趁機與公司財務合謀，將賬上約千萬元的資金全數轉走，導致公司資金斷裂而結業。陳先生當時曾報警求助，但最終因護子心切而選擇銷案：「嗰個係我個仔，唔可以立案，你立案，600萬係判死緩到死刑㗎！呢個係打靶㗎！」

護子心切而選擇銷案。（《東張西望》節目截圖）

晚年破產淪洗碗工

其後經歷疫情衝擊，他轉型投資大牌檔無奈慘淡收場，最終宣告破產。年老多病的他目前只能在四川做洗碗工，更隨時面臨飯碗不保的危機。反觀親生大仔卻過着極盡奢華的生活，昔日舊員工深感不值，特意向節目組控訴，狠批大仔不知感恩。原來大仔去年在成都豪花近千萬元大排筵席迎娶妻子，不但沒有邀請老父出席，婚後更對陳先生的困境不聞不問。舊員工氣憤表示：「舉辦豪華盛大婚禮，使咗成千萬。如果無老竇，你邊有今日咁風光呀？佢咁樣對佢老竇，我睇唔過眼。」

生意失敗破產前路茫茫。（《東張西望》節目截圖）

做洗碗工更隨時面臨飯碗不保。（《東張西望》節目截圖）

大仔簽協議後失蹤，老父赴港上門追債

去年，陳先生透過友人通風報信，終在成都尋獲大仔，兩人更鬧上派出所。在警方調解下，大仔當場簽署還款協議，承諾先交出30萬元人民幣，往後每月提供3,500元生活費。詎料大仔事後出爾反爾，離開後隨即「玩失蹤」，不但更換電話號碼、變賣名下座駕，更將資產全數轉移。深感被騙的陳先生決定不再退讓，毅然帶同大字報直奔香港，前往前妻名下的物業樓下聲討大仔，誓要追回自己的醫療費及生活費。

千里尋子追債。（《東張西望》節目截圖）

然而，長子未有現身當面對質，而是選擇向《東張西望》製作組遞交影片作出反擊。長子在片中全面否認所有拖欠款項的指控，更語出驚人地聲稱，早前雙方在內地交涉時，父親曾「勾結黑勢力威脅自己」，雙方各說各話，火藥味極濃。