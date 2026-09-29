AI短劇周榜｜榜首獲抖音百萬獎金激勵　第三比《孤注一擲》還敢拍

自上周起，《影視獨舌》創立「獨舌AI超創必看榜」，以周榜形式為讀者遴選優秀AI新作，助力才華博主，見證行業成長。經過討論優化，第2期必看榜拓寬遴選維度，綜合故事完成度、製作精良度、創新立意和數據表現進行審慎排行，最終選出8部兼具創意與誠意的新作。



無論是業內人士、影視劇愛好者還是普通觀眾，都可以在這些作品中，找到看劇的樂趣。

TOP 1《合龍》：寓意深遠奇幻片

作者：2XLabs

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很多人聽說過元代名畫《富春山居圖》，卻鮮少有人知道，這幅畫因火殉（清代收藏家吳洪裕臨終前欲將此畫燒燬殉葬，幸被其侄子從火中搶救，但畫作仍被燒成兩段）而分藏兩地。

前半卷「剩山圖」，現藏於浙江省博物館；後半卷「無用師卷」，現藏於台北故宮博物院。身首異處的傳世名畫，便是《合龍》的靈感來源。

故事緣起於釣魚佬石明，意外捕獲一隻名叫「六郎」的河豚精。小女孩阿漁收留了它，被告知河對岸有一位跟自己長得很像的「姨姨」，臉的右下角都有一顆痣。阿漁明白，它說的是自己的母親。

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一條大河，將血親分隔兩岸。全因河中有一兇惡的鼉（tuó，鱷魚）王，不許百姓造橋相連，否則兩岸將面臨滅頂之災。阿漁與其他同樣思母心切的小朋友們，央求會造橋的石明和可以載人渡河的清水婆婆，幫幫他們。躺平許久的石明醒悟過來，與眾人合力，協助清水婆婆成功斬殺鼉王。眾人奮力建造大橋，快到對岸時猛然發現，對岸的人們，也同樣在拼命造橋，推動相聚……

《合龍》中處處充滿現實隱喻，留下了豐富的想像空間。同時，短片的畫面呈現已經媲美奇幻電影的質感。人物和動物都十分逼真，人在海面搏鬥的動作戲、BGM充滿中式意境。

在剛剛落幕的抖音AI創作大賽上，17分鐘的《合龍》一舉拿下金獎，獲得100萬元現金激勵，實至名歸。《合龍》的創作者2XLabs，是一支在影視行業深耕多年的專業團隊。這個短片的創作用時一個半月：劇本打磨約30天，AI畫面生成僅7天，後期製作約一周。

TOP 2《一昭成名》：卑微小演員蛻變史

作者：一昭成名

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在明星還把微博當朋友圈發的年代，賈玲曾發過一條微博心疼自己的演員朋友。還沒闖出來的小演員，所遭遇的冷眼、苛待、歧視，或許比其他行業更加赤裸。

內地演員賈玲曾為自己的演員朋友發聲（微博@賈玲）

在看《一昭成名》時，我的腦海中反覆迴響着賈玲的這句話。因為劇中女主許昭，在被機會「選中」之前，也過着籍籍無名小演員的糟心生活：吃盒飯被場務吼，做群演被導演罵搶戲，連殺青合照都沒資格加入；試鏡表現十分出彩，卻因為沒有名氣，連女N號也拿不到……

耐人玩味的是，被「選中」的機會，來得也並不完全磊落。許昭試鏡的古偶劇，原定女一號因陷入桃色醜聞被換掉。許昭的手裏，恰好有證明那位女演員清白的證據。面對女演員的求助，許昭拒絕了。因為她剛被導演選中，代替出演。這是許昭苦熬多年後才終於等來的機會。

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然而，被選中，也只是苦難的開始。因為表演狀態找不對，許昭被導演狠批，被對手演員蛐蛐（背後碎嘴議論），遭劇組工作人員白眼……

這是《一昭成名》最有現實主義色彩的地方。作者沒有將許昭的成名之路表現成逆襲爽文，也沒有塑造聖母女主角，而是將一個底層小演員廝殺路上的血和淚逐一還原。因此，儘管只上線了兩集，《一昭成名》播放量已經達到2412.9萬，集均播放量破千萬。評論區的主流聲音，也是對許昭的理解和支持。

TOP 3《荊邊往事》：比《孤注一擲》還敢拍？

作者：阿松的奮鬥

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有一天，你出門打工，坐上大巴，一路直達詐騙園區，這可如何是好？《荊邊往事》就講了這樣一個故事。從題材上講，這部作品可視為AI版的《邊水往事》，將在穩定秩序下成長起來的年輕人扔進混亂無序的社會之中，構成了天然的戲劇矛盾。

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在此基礎上，主創又將網友喜聞樂見的玩梗內容融入視頻，請來曾在《慶餘年》中飾演太子的「過氣藝人」張昊唯來助陣，並對他的「塌房」事件進行了好一番友好調侃，讓本該嚴酷的園區求生變成了一場喜氣洋洋的異域冒險。

最新上線的第4集，又有種像電影《孤注一擲》一般的視覺奇觀呈現。電詐園區管理層的狠戾，被欺辱的女性，草菅人命的瘋狂……樁樁件件觸目驚心。同時，表現尺度又比《孤注一擲》更加讓人倒吸涼氣。

TOP 4《公關法則：粉飾遊戲》：女性職場二三事

作者：火神想有個工作室

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此前《被裁掉的女孩》聚焦模特行業，而《公關法則：粉飾遊戲》將目光投向公關行業。之所以將這兩部作品放在一起對照討論，不僅是因為二者題材相近，還因為它們在敘事特點上也頗為相似：都有剛入行的成長型女主、直擊現實痛點的金句，以及對現實冷峻克制的描摹。

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但《公關法則：粉飾遊戲》顯然有着更大的敘事野心。劇集從第一集便埋下懸疑線，女主聞夏昔日的上司祝蔓與同事老紀，曾因一樁案件付出慘痛代價，這也成了聞夏光鮮事業之下揮之不去的陰影。

目前《公關法則：粉飾遊戲》更新6集，職場線和懸疑線都在穩步推展，能夠雙線並行且互不脫節，這是我推薦這部作品的理由。

TOP 5《漂亮的惡意》：一集比一集上癮

作者：海底蟹黃堡

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「模仿韓劇，成為韓劇，超越韓劇」，用這句話來形容《漂亮的惡意》再合適不過。儘管此前《影視獨舌》就已推薦過這部劇，但作為「國產海外劇」這條賽道上的佼佼者，《漂亮的惡意》僅用4集就拿下1.2億的播放量，足見作品強勁的吸引力。

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它有着從韓劇範式中高度提純而來的敘事語法與視聽美學，暗黑的校園生態、自帶瘋感張力的人物設定，以及唯美的鏡頭氛圍感。它還吸納了短劇大女主的創作精髓。

女主張知安被設定為擁有超強戰力，這份強大讓她能夠掙脫校園階層金字塔的束縛，並屢屢實現 「美救英雄」。還有最重要的一點，對於偶像劇而言，「顏值是第一生產力」，真人劇如此，AI 劇也不例外。能夠雕琢出足夠吸睛的人物建模，並不比深耕故事內核來得更輕鬆。

TOP 6《阿丘的花語》：愛情操盤手

作者：阿丘的花語

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羅馬神話中，丘比特一直被視為愛情的象徵。但丘比特擁有兩支箭，一支金箭，一支鉛箭。被金箭射中的人，會因此收穫愛情；但如果被鉛箭射中，則會厭惡對方，拒絕愛情。而《阿丘的花語》，可以看作是21世紀版本的丘比特故事。

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女主阿丘，工作是讓一個人無可救藥地愛上另一個人，或讓一個人對另一個人徹底死心。丘比特用箭，她用塑料槍，扣動扳機的瞬間，愛情發生或消亡。在一個人們已經對浪漫愛情充分祛魅的時代，或許只有藉助這種超現實設定，才能重新叩問愛情本身的虛妄與魔力。

此外不得不提的，是這部作品的畫風。大量中心對稱構圖，再加上糖果般夢幻鮮亮的色彩，令人很難不聯想到韋斯安德遜（Wes Anderson）。儘管目前只更新了一集，但《阿丘的花語》在故事構思和美學風格上均亮點十足，值得期待。但也因為只有1集，故事走向和穩定性有待觀察。

TOP 7《周又又又怎麼了》：見人就能看見對方存款餘額

作者：周又又又怎麼了

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有人說，AI短劇就是這個時代的可視化小說，這話所言非虛。《周又又又怎麼了》即是一個典型樣本。它有個很有吸引力的開頭：一個失去工作的女社畜，突然覺醒了一項超能力，她能看到別人的銀行卡餘額。但問題是，這能力沒法一下子改變命運。

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一個又窮又善良的人，看到別人的餘額，既不偷又不搶，這項超能力與廢柴無異。有時識別到沒錢的人，還會想着給予人道主義幫助。但同時，她也能識別出裝窮的真富豪。

這項能力怎麼發揮最大效用，故事怎麼圓，需要觀眾和主角一起，去一步步解鎖使用超能力的正確姿勢，逆轉人生。這也算是一種別有趣味的陪伴吧。

TOP 8《狼王傳奇》：為口吃的，狼變狗

作者：制霸美食街

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這是本期周榜裏最有笑點的一部。一隻戰敗的狼王，踏進了一條由「恐怖直立猿」打造的美食街，從此自願為狗，翻肚皮、拜年的招式都學會了，享受投餵。

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作者腦回路清奇，網梗十分密集，將劇中出現的動物角色做擬人化處理後，喜劇效果十足。在美食街，狼王與以流浪黑貓「豹哥」為首、幾隻流浪狗組成的小黑幫爭奪地盤，屢戰屢敗；後來被錯認成哈士奇，差點被絕育；再後來又招惹到了新狼王……

整部劇主打抽象搞笑，不能細究邏輯。全11集已更新，雖然總時長只有20分鐘，製作畫面略顯粗糙，但密集的笑點還是讓這部短劇從一眾手搓AI短劇中脫穎而出，登榜B站的「每周必看」。

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