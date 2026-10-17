莊子璇打匹克球走光遭批造作　霸氣反擊：游水着比堅尼話露底？

人氣女子組合「魔音女團」MYNT 昨日（16/10）5位成員包括隊長宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea） 及盧映彤（Skylar）現身新城電台，接受《大風吹》三位主持人范振鋒、崔建邦及唐嘉麟（KT）的訪問，成員倪嘉雯（Carmen）因拍劇而未能出席。

人氣女子組合「魔音女團」MYNT 今日現身新城電台，接受《大風吹》三位主持人范振鋒、崔建邦及唐嘉麟（KT）的訪問。（吳子生攝）

MYNT現身新城電台《大風吹》 莊子璇親解匹克球爭議

提到莊子璇（Hilary）早前參與匹克球（Pickleball）活動時引發的爭議，當時有指她在場邊椅子坐下休息時，因裙身過短及坐姿微調被質疑走光，更有網民批她「擺Pose多過打球」，直指其行為造作，甚至揶揄「主辦方係咪表達運動白痴都可以玩呢項運動」，惹起網上熱議。

遭網民酸「擺拍造作」 莊子璇霸氣反駁：運動褲點樣走光？

對此，莊子璇接受《香港01》訪問時澄清說：「其實運動褲點樣走光呢？好似你去游水穿比堅尼，啲人話你露底一樣。」對於被指擺拍，她坦言自己平時確實較少做運動：「我滿意自己表現，覺得自己打得幾好。（打得叻唔叻？）覺得自己打得唔差囉。其實我唔係成日打Pickleball，嗰次都係因為做嘢要練下先去打，但羽毛球就成日打。」

莊子璇。（吳子生攝）