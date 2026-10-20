前港姐亞軍李明慧（Vivian）與已故著名教育家陳樹渠幼子陳燿陽育有一對龍鳳胎。繼早前家族官司風波後，女兒Ava除了發表聲明支持母親外，近日亦於社交平台發布一段深情短片，首次真情剖白自己陪伴患有自閉症的龍鳳胎哥哥 Jordan 一起成長的心路歷程，並分享她創辦非牟利組織「Neurodiversity Hong Kong」（多元思維社群）的背後初衷。

陪伴自閉症哥哥成長路：眼神接觸多一秒也是奇蹟進步

作為名門之後，Ava 並未被豪門光環掩蓋其細膩與熱誠。影片中，Ava 提及自己從小與龍鳳胎哥哥 Jordan 一同長大。由於哥哥患有自閉症，童年時大部分時間無法透過言語溝通，常常像生活在另一個平行世界。

李明慧女兒Ava公開自閉症哥哥珍貴片段 ，真情剖白創協會喚社會關愛。(IG:neurodiversityhk)

然而，Ava 學習以極大的耐心去觀察哥哥微小的改變：「我曾經以為，所謂的『進步』就是眼神接觸能比昨天多維持一秒鐘；所謂的『溝通』可以是一個手勢、一種聲音，甚至是兩個人安靜地並肩坐著。」這段特殊的成長經歷，讓她深刻體會到「溝通並不限於語言，進步也不一定顯而易見」的道理。

創辦Neurodiversity HK多元思維社群：拒標籤化為SEN自閉症族群築避風港

正是這份對手足的愛與理解，啟發了 Ava 創辦「Neurodiversity Hong Kong」。她表示，創辦組織的初衷並非單純舉辦活動，而是希望為神經多樣性（如自閉症、ADHD 等）族群創造一個安全、友善的空間。

Ava 在影片中感性寫道，希望這個平台能讓神經多樣性人士不被視為「需要被修復的問題」，而是「需要被理解的人」。在這裡，大家的互動不再取決於反應有多快或說話有多好，而是彼此能在平等的基礎上相遇，給予足夠的時間與陪伴。

李明慧女兒Ava公開自閉症哥哥珍貴片段 ，真情剖白創協會喚社會關愛。(IG:neurodiversityhk)

Ava創辦非牟利組織「Neurodiversity Hong Kong」（多元思維社群)。(IG:neurodiversityhk)