魔音女團MYNT6缺1談倪嘉雯甩漏事　Skylar極速警覺笑指：係陷阱

人氣女子組合「魔音女團」MYNT 今日（16/10）現身新城電台，接受《大風吹》三位主持人范振鋒、崔建邦及唐嘉麟（KT）的訪問。不過，今日團隊卻是「6缺1」，未見成員倪嘉雯（Carmen）的身影。其後，5位成員隊長宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea） 及盧映彤（Skylar）一同接受《香港01》訪問，大談組團後的相處點滴、以及成員間的角色分工。

人氣女子組合「魔音女團」MYNT 今日（16/10）現身新城電台，接受《大風吹》三位主持人范振鋒、崔建邦及唐嘉麟（KT）的訪問。（吳子生攝）

對於今日缺席的倪嘉雯，宋宛穎（Sabrina）表示：「我哋今次少了Carmen，因為佢去咗橫店拍短劇，無辦法趕返嚟，不過佢應該去兩個禮拜左右就會返嚟啦。」 談到成軍後的相處情況，Sabrina笑言大家都非常熱鬧：「我哋平時好嘈㗎！好似剛剛入嚟做訪問咁，嘈到拆天！雖然我哋6個表面上好似係I人（內向型），但一聚埋一齊就會變咗E人（外向型）。」被問到大家平時聚在一起會聊些什麼？Sabrina更透露：「我哋乜都講㗎！因為三個女人一個墟，六個就係Double！平時會講八卦、時事，又會講買咗乜嘢、用咗幾多錢、賺咗幾多錢，真係乜都講一通。」

訪問中，成員們亦分享了各自在團隊中的擔當與分工。宋宛穎透露：「其實我哋每個人都有負責唔同嘅範疇，例如跳舞擔當就有Chelsea同Ellyn，有任何跳舞問題都要聽佢哋兩個嘅，唱歌方面就Hilary，至於Skylar就負責決定食乜嘢，同埋佢係食極唔肥，一日係可以食7餐咁多，因為佢消化得比較快嘅人嚟，我係好羨慕佢食極都唔肥。」

提到倪嘉雯不在場，探討對方有什麼「甩漏」事件，Skylar笑言：「我諗緊你話佢唔喺度講吓佢啲嘢，成件事係好陷阱，哈哈！」

盧映彤（Skylar）。（吳子生攝）