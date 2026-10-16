TVB進軍短劇市場開拍《金枝慾孽》番外篇　阮浩棕擔正演男一

隨著短劇市場近年急速冒起，無綫集團（TVB）今日宣布與內地大型短劇平台「紅果短劇」達成合作，正式踩入豎屏劇（直度短劇）賽道。雙方首部聯合打造的重頭劇、經典神劇《金枝慾孽》番外篇《金枝慾孽之宮牆折柳》今日於橫店明清宮苑舉行盛大開機儀式。今次合作標誌著 TVB 破天荒將神級 IP 搬上豎屏劇舞台，將標誌性的精良製作與新媒體的快節奏無縫結合，積極開拓年輕市場。



TVB聯手「紅果短劇」正式進軍豎屏短劇。（TVB）

文偉鴻：以拍正劇規格打造精品豎屏短劇

對於今次強強聯手，TVB 戲劇部助理總監文偉鴻表示充滿期待。他指出，豎屏劇的節奏要求極高，與他一貫追求緊湊戲劇張力的風格不謀而合：「今次同紅果合作，對 TVB 戲劇組來講絕對是一個突破。雖然變為豎屏、篇幅縮短，但製作團隊完全動用拍攝傳統重頭大劇的嚴謹規格去處理。我們希望透過今次《金枝慾孽之宮牆折柳》，向觀眾證明 TVB 不單止能拍好傳統長劇，在精品微短劇賽道上，一樣可以憑藉紮實的劇本同精良的製作突圍而出，帶給大家『拳拳到肉』的全新視覺衝擊。」

TVB推出經典宮鬥神劇《金枝慾孽》番外篇《金枝慾孽之宮牆折柳》。（TVB）

TVB戲劇部助理總監文偉鴻到場發言，期待為觀眾帶來全新視覺震撼。（TVB）

陳豪驚喜回歸

作為宮鬥劇的鼻祖，《金枝慾孽》一直是華人觀眾心目中的經典。開機儀式上，劇組特別安排播放經典配樂《詠嘆調》，瞬間喚起全場回憶。視帝陳豪時隔多年再次穿上清裝，以經典角色「孔武」身份現身，成功掀起全場「回憶殺」。他笑言：「隔了這麼多年再做孔武，感覺好熟悉，但今次拍豎屏劇的節奏同演繹方式好新鮮，對我來講也是一個新挑戰。」

陳豪時隔多年再演「孔武」。（TVB）

新生代接棒入宮

除了陳豪，同場還有陳自瑤（飾 皇后）、龔嘉欣（飾 靜貴妃）、鄭子誠（飾 皇帝）等實力派坐鎮，並誠邀內地短劇人氣演員趙夕汐（飾 慕之）及 TVB 實力新星阮浩棕（飾 惠親王）擔正男女主角，再聯同新生代演員倪嘉雯（飾 子如），幾位新一代好戲之人首度聯手，令人期待。一眾演員在台上以劇中角色身份大互動，更即興重演原版《金枝慾孽》的多個經典名場面，令在場傳媒大呼過癮。

《金枝慾孽之宮牆折柳》現已展開密集拍攝。憑藉TVB的作品保證與紅果短劇廣泛的用戶覆蓋，預計劇集上架後將再次掀起一股熱潮。

龔嘉欣強勢加盟。（TVB）

陳自瑤飾演皇后。（TVB）

阮浩棕擔正挑大樑。（TVB）

新生代小花倪嘉雯。（TVB）

羅毓儀活力十足。（TVB）