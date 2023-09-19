DJ SODA遭多人胸襲後再訪日 竟被網民鬧「滾回韓國」坦言很難過
撰文：聯合新聞網
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南韓性感女神DJ SODA 8月到日本大阪參加音樂節活動，驚曝與觀眾互動時遭多人胸襲性騷擾，主辦方發聲表明要揪出犯人並提出訴訟，後有2名男子透過YouTube影片道歉並去自首，事件落幕。而DJ SODA最近再度訪日，再社群分享旅遊美食紀錄，但卻有網友留言要她滾回韓國，她坦言看到這種訊息讓人很難過。
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雖然網路惡評影響心情，不過DJ SODA隨後再發文透露旅行途中遇支持她的人，她決定不去理會網上的酸言酸語。
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