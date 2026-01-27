朱麗蒨隱婚慘況罕曝光匿車底出入屋企　劉德華粉絲持棍威脅迫交人

天王劉德華與朱麗蒨於2008年在美國秘婚，誕下一女劉向蕙，不知不覺女兒已經12歲。當年劉德華人氣強勁，甚至有擁躉匿酒店床下底，嚇到劉德華請保鏢全天候守護。為了保護朱麗蒨，劉德華選擇隱婚，消息曝光後劉德華一度被封「大話天王」，承受巨大壓力。日前向太陳嵐拍片罕揭當年朱麗蒨慘況，因怕戀情曝光，須匿車底出入家門，連向太都被持棍脅迫交出劉德華！

劉德華後生超靚仔！(《天若有情》劇照)

劉德華粉絲持棍威脅向太交人

向太直言90年代的追星族很瘋狂，她形容劉德華粉絲「太恐怖了！」她憶述當年跟劉德華做電影宣傳，要請10個保安只護送劉德華一人上車，現場人多到「我們踩的都是腳！」

她曾被劉德華粉絲持棍圍堵巴士不讓走，向太說：「粉絲堵着我那巴士不讓我們走，想說劉德華在，拿着棍子敲呀敲，根本開不動那巴士。然後他們說怎樣樣才能讓我們走呢？真的沒有劉德華。他們說我們派一個代表上來看，沒有劉德華我就放你走。然後拿個棍子上來就叫你低頭，我X，低頭，然後他們找，真的沒有劉德華下去，然後放行。」向太指不讓粉絲上巴士也不行，「巴士一直被棍子敲，你都有點昏了。」之後向太一行人去的餐廳玻璃亦被粉絲砸爛了，連飯都吃不了。

劉德華後生好靚仔。(《天若有情》劇照)

萬人迷！(《天若有情》劇照)

向太爆趕飛機航空公司職員為劉德華破例

向太直言武漢人很「凶悍」，她指當時武漢機場不讓他人為劉德華代辦登機證，一行人唯有提早親自到機場辦登機手續，期間吸引大批武漢市民到機場追星求簽名合照。向太催粉絲快點，一名女粉絲惡爆指：「甚麼快一點，我們100年都沒來過一個大明星，怎麼能這麼容易讓你走啊！」向太無奈直斥對方是不講道理的「土匪」。

向太又提到，航空公司本答應飛機會等埋向太劉德華一行人，後來卻反口讓飛機起飛，劉德華趕不上飛機，當日又要趕時間飛回TVB做直播節目，缺席便是毁約。之後航空公司竟安排原定飛上海的飛機，轉往飛到廣州，並叫向太一落機就搭車直奔香港，連工作人員都畀足劉德華面子，向太笑言：「飛上海那些人就慘了。」

劉德華見後生女粉絲：「我60幾歲唔好咁勾引我。」（梁碧玲攝）

劉德華太太朱麗倩和女兒劉向蕙坐白色七人車來到殯儀館。（葉志明、陳順幀攝）

劉德華隱瞞戀情 朱麗蒨匿車底出入

向太不諱言劉德華也怕粉絲太瘋狂，「他家門口也是堵着一堆人。」向太指：「所以他老婆那時候最可憐，他那時候還沒結婚，朱麗蒨跟了他很久了，永遠的家門出入，都可能是她坐另外一部車，她不是坐劉德華車，那他老婆可能躲在車底下，用毯子蓋着，那你望不到有人嘛，這樣子出出入入。」

向太稱讚為劉德華組織活動和維持秩序歌迷會成員是「真愛粉」，劉德華很喜歡，但劉德華不喜歡粉絲爭風呷醋，惟他不會出聲。向太認為真正愛錫一個偶像是把他當成榜樣，「不是把他當爹、老公、男朋友。」

向太爆90年代華仔粉絲會拎棍打爆餐廳玻璃。（小紅書）

向太嘆朱麗蒨那時候最可憐。（小紅書）

朱麗蒨跟了劉德華很久，隱瞞戀情多年。（小紅書）

向太爆朱麗蒨家中出入都要匿車底避粉絲。（小紅書）

劉向蕙曾被拍到現身爸爸劉德華演唱會，與同學仔坐在台下第一行。（影片截圖）

《停不了的愛》為《靚妹仔》續集，由劉德華與溫碧霞主演。（《停不了的愛》電影劇照）

大馬名媛陳雪玲貼出與爸爸陳志遠以及劉德華私下飯局的合照。(小紅書)