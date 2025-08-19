王晶揭「娛樂圈最努力演員」自律到近乎似苦行僧 終成香港天王
香港知名導演王晶近年經常透過個人頻道分享娛樂圈秘辛，近日他談到劉德華長紅數十年的關鍵，更首度透露劉德華吃素的原因，竟是為了陪伴家人。
王晶回憶，他與劉德華自TVB時期結識，1986年合作電影《摩翡翠》後成為好友。談到劉德華能紅遍華人圈數十年，他直言「秘訣很簡單，就是努力、不放棄」。王晶形容劉德華自律到近乎似「苦行僧」，甚至長時間不吃米飯，若吃米飯就不碰肉，用餐時還會補充大量維他命。
至於茹素的原因，王晶透露，劉德華是因為太太茹素，女兒在母胎時期就吃素，出生後也對肉類毫無興趣。劉德華認為一家人應該同行，因此選擇全家一起茹素。
根據《江南都市報》報導，王晶與劉德華合作逾30年，共同完成25部作品。他直言劉德華是「最努力的演員」，無論歌唱、作詞還是演技，都從不畏懼批評，一路苦練，最終奪下三座香港金像獎，憑自律與專業保持最佳狀態。
談到私生活，王晶也罕見透露，劉德華與朱麗蒨（曾被誤寫為「朱麗倩」） 交往初期因保密，數月才能見上一面。過年時，劉德華會帶妻子到人煙稀少的地點共度假期。至於劉德華的女兒，王晶更大讚「會說五種語言，非常厲害」，家庭生活相當低調卻幸福。
