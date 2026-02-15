劉德華太太朱麗蒨被揭私人飛機奇葩事　空姐接觸兩個月爆真實人品

現年64歲的天王劉德華在很多人眼中都是一個完美男人，十分疼鍚家人，也非常之專一。他與細他5年的老婆朱麗蒨，由相愛到結婚至今40年來一直十分恩愛。朱麗蒨自從與劉德華一起後便甘願做他背後的女人，專注照顧家庭相夫教女，生活極之低調且保密。朱麗蒨也是大家公認的好妻子好媽媽，全心為了家庭奉獻自己，與劉德華十分登對。近日有前空姐爆料劉德華與朱麗蒨私下人品，惹來網民熱議。

劉德華太太朱麗倩和女兒劉向蕙坐白色七人車來到殯儀館。（葉志明、陳順幀攝）

朱麗倩現身海邊參與佛教活動。(網上圖片)

揭劉德華老婆私人飛機奇葩事

該名網名為「雪雯」的前私人飛機空姐於社交網上載了一段短片，片中她憶述了當年她在私人飛機上服務劉德華與朱麗蒨的經歷，並寫上「劉德華老婆私人飛機奇葩事」作影片標題。她在片中表示覺得明星太太最好的就是劉德華太太朱麗蒨，她跟朱麗蒨接觸了足足兩個月，絕對可以用賢妻良母來形容朱麗蒨。她回想有一次在私人飛機上，劉德華正在全神貫注地背台詞，並未有聽到空姐問他要吃什麼，此時劉德華身旁正在看書的朱麗蒨，意識到空姐問了劉德華兩次，即叫他快點回答空姐要吃什麼，表現得特別着急的樣子，劉德華便回答「都可以，都可以」。該名空姐又說：「後來我再聽他身邊的人講，劉德華的太太是他們見過最好的女人，不只是對劉德華，對全公司所有的工作人員，對所有的他底下的服務人員，他身邊的人，她 (朱麗蒨) 都非常真心實意的去愛護着他們。」對朱麗蒨的人品高度評價，認為劉德華有這麼好的一個老婆是他應得的福報。

前私人飛機空姐大爆朱麗蒨真實人品。(雪雯女性自由@小紅書)

