劉德華老婆富貴表妹分享仔仔滿月萌爆樣貌　意外曝光豪宅奢華裝潢

天王劉德華太太朱麗倩的舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，陳志遠有11位子女，當中被指最得爸爸器重的女兒陳雪鈴（Chryseis Tan）獲封「大馬最美千金」。36歲的陳雪鈴2018年與馬來西亞超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq結婚，二人婚後密密造人開枝散葉，早前宣布陀第三胎，今個月1日陳雪鈴就在社交網透露細仔Ariz出世，與老公及一對仔女喜迎BB的誕生。近日陳雪鈴分享了細仔滿月的照片和影片，意外曝光她家住的超級豪宅。

朱麗倩表妹億萬千金陳雪鈴，與劉德華合照。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴宣布誕第三胎。（ig@chrystan_x）

兼顧家庭事業傳身家達30億港元

陳雪鈴於IG發文寫道：「Happy one month to our precious baby Ariz!」從她分享的相中和影片可見，她仔仔樣子十分可愛。產後一個月的陳雪鈴氣息和狀態都好好，看來已火速修身。BB睡在特製的BB床上，放在客廳中央，另一邊疑似是BB的寢室，設計簡約，空間極之寬敞，旁邊放了一隻超大的啤啤熊公仔。

陳雪鈴在聖誕期間亦分享了他們一家五口的家庭照，可見客廳擺放了三棵巨型聖誕樹，排滿奢華裝飾，相當有氣派。陳雪鈴雖然已成為人妻人母，但她同時亦有兼顧事業，除了協助父親打理家族生意，擔任旗下大型商場的CEO，還創立自己的美容品牌，相當能幹，有傳她的個人資產高達30億港元。

陳雪鈴一家五口。(陳雪鈴IG圖片)

陳雪鈴意外曝光豪宅。(陳雪鈴IG圖片)

陳雪鈴意外曝光豪宅。(陳雪鈴IG圖片)

陳雪鈴生活幸福美滿。(陳雪鈴IG圖片)

陳雪鈴家中有巨型聖誕樹。(陳雪鈴IG圖片)