一周星星｜張家輝蒙嘉慧相隔26年合作　罕談與鄭伊健夫妻相處之道

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（18日）9點40分翡翠台播出。今集邀請好戲之人張家輝與蒙嘉慧（Yoyo）擔任嘉賓，接受主持王鎮泉訪問，為電影《我阿爹想旅行》宣傳，大談相隔26年後再合作的點滴，更爆出多段拍攝期間的爆笑趣事。



焦點圖片。（公關提供）

家輝Yoyo相隔26年再合作

家輝同Yoyo對上一次合作，原來已經要數到2000年的《流氓師表》。講到第一次合作對對方印象，家輝笑言：「好瘦，而家好似有啲嘢包住佢啲骨，肥咗靚咗。」至於Yoyo則憶述當時剛入行算是新人，總之「噏晒對白」、「唔好阻人哋光（打燈）」，不要犯錯就算。

家輝受訪時仍然不忘發揮搞笑本色，笑爆全場。（公關提供）

Yoyo以前個樣好瘦。（公關提供）

兩人相隔26年後再合作，在電影中飾演夫妻，談到有沒有為角色做設定，Yoyo自爆：「我有，不過Keep咗Fat，我記得拍緊嘅時候真係好想減，不過真係減唔到。」引起全場爆笑。她更透露有一場戲要變後生，使出大絕招變瘦，還大爆在日本沖繩拍攝期間家輝的搞笑趣事，全場笑聲不斷。

Yoyo罕有透露同鄭伊健生活。（公關提供）

家輝公開呼籲TVB播《騙中傳奇》

「獨家考古」環節重溫《天地豪情》（1998年）、《騙中傳奇》（1999年）、《金裝四大才子》（2000年）、《陀槍師姐IV》（2003年）等片段。家輝對《騙中傳奇》特別印象深刻，並大爆拍古裝劇辛酸：「黐住頭套大汗淋漓」、「汗水疊埋雨水長頭髮黐喺條頸度」、「拍完古裝腰都斷」。不過該劇劇情內容爆趣，家輝更公開呼籲希望TVB新年期間能播《騙中傳奇》：「我喺TVB唔係拍好多嘢，不過好鍾意呢部劇，好好笑同埋好玩。」至於Yoyo重溫《K-100》節目片段（2004年），片段中講到擇偶理想型，她更罕有透露與老公鄭伊健私下生活相處之道。

家輝叫TVB新年期間重播《騙中傳奇》。（公關提供）

家輝大爆拍古裝劇辛酸。（公關提供）

《我阿爹想旅行》片段。（公關提供）

修哥病癒後首拍片隔空現身

今集精彩焦點，是「你問我答」環節，胡楓（修哥）病癒後（7月份曾因急性膽管炎入ICU）首拍片隔空現身，面色紅潤、中氣十足，與昔日一樣精靈活潑，向契仔家輝提問：「你想於紅館開演唱會嗎？我一定來做嘉賓！」家輝又講到同修哥的淵源，場面溫馨。還有錢嘉樂、黎諾懿、姜皓文隔空提問，包括「還有興趣開拍《妙探孖寶大戰灣仔八條女》嗎？」等。

黎諾懿、姜皓文、錢嘉樂隔空現身提問。（公關提供）

修哥病癒後首拍片隔空現身，講嘢中氣十足，依然好精神。（公關提供）