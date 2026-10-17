嫁金釵｜田曦薇閆桉開播即 kiss　「喉結蝴蝶吻」名場面即登熱搜

【Netflix】由田曦薇、閆桉領銜主演的內地古裝劇《嫁金釵》，10月16日正式在央視八套（CCTV-8）及優酷開播，全球串流平台Netflix亦同步上架。劇集講述底層少女「阿丑」因容貌酷似伯府千金，被迫替嫁入英國公府，為戰傷昏迷的世子陸濯「衝喜」，即傳統習俗所說，為重病者辦喜事求轉運。大婚當夜陸濯甦醒，二人展開一場「假面夫妻」試探。



劇集首播即憑超快節奏的感情線引爆話題，第3集中「喉結蝴蝶吻」一幕更讓「#嫁金釵這麼快就親上了#」登上微博熱搜，令不少追劇觀眾大呼驚喜。



由田曦薇、閆桉領銜主演的內地古裝劇《嫁金釵》，10月16日正式在央視八套（CCTV-8）及優酷開播，全球串流平台Netflix亦同步上架。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》講述底層少女阿丑因容貌酷似伯府千金，被迫替嫁入英國公府，為戰傷昏迷的世子陸濯「衝喜」。（微博@嫁金釵官微）

替嫁「衝喜」開局 田曦薇一人分飾兩角

《嫁金釵》改編自晉江文學城笑佳人同名小說，由楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆，全劇共30集，10月16日起央視八套每晚9時30分播兩集，優酷會員首日更新三集。田曦薇在劇中一人分飾兩角，分別是以倒夜香為生的真千金魏嬈（阿丑），以及冒名頂替、性格驕縱的伯府假千金君黛；而飾演世子陸濯的閆桉，則是韓國男團PENTAGON出身，今次是他首次獨擔大旗擔任古裝長劇男主角。

《嫁金釵》改編自晉江文學城笑佳人同名小說，由楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆，全劇30集。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇在《嫁金釵》中一人分飾兩角，分別是以倒夜香為生的真千金魏嬈（阿丑）與驕縱的假千金君黛。（《嫁金釵》劇照）

《嫁金釵》中飾演世子陸濯的閆桉，則是韓國男團PENTAGON出身，今次是他首次獨擔大旗擔任古裝長劇男主角。（《嫁金釵》劇照）

故事講述生活於社會底層的少女阿丑其實是承安伯府真千金魏嬈（田曦薇飾），自幼被調換而流落民間，因容貌酷似冒名頂替的假千金君黛，被迫作為替身代其嫁入英國公府，為因戰傷昏迷不醒的世子陸濯（閆桉飾）「衝喜」。大婚當夜陸濯奇蹟般甦醒，兩人隨即展開一段各懷心思、互相試探的「假面夫妻」生活。

《嫁金釵》故事講述生活於社會底層的少女阿丑（田曦薇飾），因容貌酷似伯府千金魏嬈，被迫作為替身嫁入英國公府，為因戰傷昏迷不醒的世子陸濯（閆桉飾）「衝喜」。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》講述底層少女阿丑因容貌酷似伯府千金，被迫替嫁入英國公府，為戰傷昏迷的世子陸濯「衝喜」。（微博@嫁金釵官微）

「喉結蝴蝶吻」名場面引爆網絡 話題席捲社交平台

最讓觀眾意想不到的是感情線的「超高速發展」，在首播第3集中，魏嬈藉著為老夫人籌備壽禮請陸濯作畫，持毛筆蘸墨在對方頸間輕輕畫出一隻蝴蝶。隨著陸濯喉結滾動，蝴蝶宛如翩翩起舞，兩人隨後情不自禁吻上。這一幕「傲嬌世子遇上主動型夫人」的高甜對手戲隨即引發網民熱議，「#嫁金釵這麼快就親上了#」等多個關鍵字迅速登上微博熱搜榜，不少觀眾大讚「化學反應爆棚」、「畫面唯美且極具美感」。

在《嫁金釵》首播第3集中，魏嬈藉著為老夫人籌備壽禮請陸濯作畫，持毛筆蘸墨在對方頸間輕輕畫出一隻蝴蝶。（《嫁金釵》劇照）

在《嫁金釵》首播第3集中，魏嬈與陸濯兩人情不自禁吻上。（《嫁金釵》劇照）

網民直呼「淪陷太快」 擔心後續身份揭穿尷尬修羅場

對於突如其來的親吻精彩畫面，眾多追劇網民紛紛留言表達震撼，有觀眾表示：「本以為兩人感情線還要拉扯好幾集，沒想到初吻來得這麼突然！冷酷世子淪陷的速度簡直太快了。」、「OMG兩人這麼快就親上了也是沒想到，陸濯你淪陷得好快啊，我已然迷上！」。不過，亦有網民替主角擔心：「剛開播就親上，後面身份暴露的修羅場（當面對質的場合）豈不是更刺激？我已經開始替這兩人捏把汗了！」

OMG兩人這麼快就親上了也是沒想到，陸濯你淪陷得好快啊，我已然迷上！ 網民留言

剛開播就親上，後面身份暴露的修羅場（當面對質的場合）豈不是更刺激？我已經開始替這兩人捏把汗了！ 網民留言

對於《嫁金釵》突如其來的親吻畫面，眾多追劇網民紛紛留言表達震撼。（《嫁金釵》劇照）

對於《嫁金釵》突如其來的親吻精彩畫面，眾多追劇網民紛紛留言表達震撼。（《嫁金釵》劇照）

在《嫁金釵》首播第3集中，魏嬈藉著為老夫人籌備壽禮請陸濯作畫，持毛筆蘸墨在對方頸間輕輕畫出一隻蝴蝶。（《嫁金釵》劇照）

《嫁金釵》改編自晉江文學城笑佳人同名小說，全劇30集。（《嫁金釵》劇照）