《嫁金釵》懶人包｜田曦薇分飾兩角替嫁逆襲　1分鐘看3大劇情亮點

由內地人氣花旦田曦薇領銜主演與閆桉主演的傳奇愛情古裝劇《嫁金釵》，正於央視八套（CCTV-8）、優酷（Youku）及Netflix平台熱播。該劇改編自作家笑佳人同名原著小說，並由《延禧攻略》編劇周末執筆劇本，開播後憑藉超快節奏與替嫁宅鬥引爆討論。以下用3點拆解全劇核心劇情！



由內地人氣花旦田曦薇領銜主演與閆桉主演的傳奇愛情古裝劇《嫁金釵》，正於央視八套（CCTV-8）、優酷（Youku）及Netflix平台熱播。（微博@嫁金釵官微）

一、真假千金錯位：假千金拒嫁 死囚孤女替嫁衝喜

女主角田曦薇一人分飾兩角，開啟「雙生殊途」的命運對抗：

真千金阿醜（劇中設定名為「阿醜」、魏嬈）：本為承安伯府正統血脈，幼時流落民間淪為死囚孤女與倒夜香貧女，性格堅韌、一身硬骨頭。

假千金君黛：頂替魏嬈名份長大的假千金，性格囂張跋扈、狠辣陰險。

替嫁交鋒：君黛與姑姑魏恆娥（陳紫函飾）等人發現容貌神似的阿醜後，設計以重金誘惑。阿醜為籌措養母治病與養父還債的巨款，被迫答應頂替君黛嫁入國公府。

女主角田曦薇一人分飾兩角，開啟「雙生殊途」的命運對抗。（微博@嫁金釵官微）

阿醜為籌措養母治病與養父還債的巨款，被迫答應頂替君黛嫁入國公府。（微博@嫁金釵官微）

二、假面夫妻過招：新婚夜甦醒與「喉結蝴蝶吻」極致拉扯

新婚夜奇蹟甦醒：瀕死昏迷的世子陸濯在新婚當夜突然醒來，發現新娘性格與傳聞中的囂張跋扈千金大不相同，開始暗中試探其真實身份。

雙向智鬥與救贖：阿醜在國公府後宅陰謀中保命求生，陸濯則在暗中佈局反擊政敵。兩人從互相拆台演變為生死相依，在第6集中迎來情感突破，阿醜借請陸濯作畫為由，持毛筆在對方喉結處描畫蝴蝶，並親吻對方，該「喉結蝴蝶吻」名場面引爆全網。

阿醜在國公府後宅陰謀中保命求生，陸濯則在暗中佈局反擊政敵。（微博@嫁金釵官微）

阿醜借請陸濯作畫為由，持毛筆在對方喉結處描畫蝴蝶，並親吻對方，該「喉結蝴蝶吻」名場面引爆全網。（《嫁金釵》劇照）

三、底層夜香婦翻盤逆襲：揭身世之謎與解朝堂軍權陰謀

阿醜替嫁入府後，憑藉市井磨練出的靈動智慧幫助陸濯破解邊境軍權陰謀，同時一步步查明自己當年幼時被調換的身世真相。最終真假千金身份水落石出，阿醜成功從底層夜香婦逆襲為獨當一面的國公府少奶奶。

阿醜替嫁入府後，憑藉市井磨練出的靈動智慧幫助陸濯破解邊境軍權陰謀，同時一步步查明自己當年幼時被調換的身世真相。（微博@嫁金釵官微）